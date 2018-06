WM 2018 - Tag XV

Bonn. Zum Abschluss der Vorrunde treffen mit Belgien und England die beiden Top-Teams der Gruppenphase aufeinander. Polen verabschiedet sich mit dem Spiel gegen Japan.

Für Robert Lewandowski und die Polen ist die WM alles andere als gut verlaufen. Nach den beiden Niederlagen gegen den Senegal und Kolumbien steht ausgerechnet der Favorit auf den Gruppensieg vor dem letzten Vorrundenspiel als Verlierer fest. Die Polen haben keine Chance mehr, die Runde der letzten 16 zu erreichen. Dementsprechend frustriert äußerte sich der Angreifer des FC Bayern München auch. "Aus nichts kann ich nichts machen", klagte der Torjäger. "Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der den Ball erobert, fünf Gegner und den Torwart ausspielt und dann ein Tor schießt."

Gegen Japan geht es in Wolgograd um einen positiven Abschluss (16 Uhr). Doch das wird keine leichte Aufgabe. Die Mannschaft um den ehemaligen Kölner Yuya Osako überraschte bislang und belegt mit vier Zähler den zweiten Platz. Japan reicht ein Remis um das Achtelfinal-Ticket zu buchen. In Samara findet zur gleichen Zeit ein echtes Endspiel statt. Dort treffen der Senegal und Kolumbien aufeinander. Der Sieger zieht definitiv ins Achtelfinale ein. Sollte Kolumbien verlieren, ist der Traum vom Achtelfinale für James Rodriguez und Co. geplatzt.

England trifft im Spitzenduell auf Belgien

Den besten Eindruck neben Kroatien hinterließen bei dieser WM bislang England und Belgien. Kein Wunder, dass die beiden Teams bereits frühzeitig als Achtelfinalisten feststehen. Allerdings war die Konkurrenz in der Gruppe G auch überschaubar. Weder Tunesien noch Panama hatten das Format, die favorisierten Europäer in Gefahr zu bringen. Jeweils acht Treffer erzielten England und Belgien. Zum Abschluss der Vorrunde treffen die beiden Topteams in Kaliningrad aufeinander (20 Uhr). In Saransk spielen Panama und Tunesien gegeneinander. Beide Mannschaften sind bereits ausgeschieden.

