WM 2018 - Tag XIV

Bonn. Für die DFB-Elf steht das nächste K.o.-Spiel auf dem Programm. Gegen Südkorea geht es für Bundestrainer Joachim Löw und sein Team um das Achtelfinal-Ticket. Auch Brasilien greift wieder in das Turnier ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2018

Es ist angerichtet: Am Nachmittag trifft die deutsche Mannschaft in Kasan auf Südkorea (16 Uhr). Nach dem 2:1-Erfolg über Schweden ist nicht nur die Euphorie bei den deutschen Fans gestiegen, auch das Team blickt dem letzten Vorrundenspiel wieder optimistisch entgegen. Immerhin hat Deutschland es nun wieder selbst in der Hand. Mit einem Erfolg mit mindestens zwei Toren Unterschied hat die DFB-Auswahl das Achtelfinal-Ticket sicher. Auch der Gruppensieg ist für Löws Team noch möglich. Dazu müsste allerdings Schweden gegen die starken Mexikaner gewinnen. Theoretisch kann sogar das Los entscheiden und auch Südkorea hat noch geringe Chancen, weiterzukommen.

Mit Mats Hummels kehrt eine wichtige Säule des deutschen Defensiv-Verbundes zurück in die Start-Elf. Dafür fällt Jerome Boateng nach seiner Gelb-Roten Karte aus. Der Bundestrainer wird sich zwischen Anton Rüdiger und Niklas Süle entscheiden müssen. Für Sebastian Rudy kommt der Einsatz vermutlich zu früh. Der Mittelfeldspieler hat sich noch nicht von seinem Nasenbeinbruch erholt. Für ihn könnte Sami Khedira zurück in die Mannschaft rutschen. Im Parallelspiel in Jekatarinburg hofft Mexiko auf den dritten Sieg. Ein Punkt gegen die Schweden würde reichen, um den Gruppensieg perfekt zu machen. Da Schweden ebenfalls noch die Chance auf das Achtelfinale hat, wird Mexiko aber sicher nicht auf Unentschieden spielen.

Für die GA-User steht ein Weiterkommen der DFB-Elf nahezu außer Frage. Nur noch acht Prozent gaben bei unserer Umfrage an, dass die DFB-Elf nach der Vorrunde die Heimreise antreten muss. 36 Prozent glauben allerdings, dass dann in der Runde der letzten 16 das Turnier für Löws Team beendet ist.

Schwere Aufgabe für Brasilien

Am Abend geht es dann um den möglichen Achtelfinalgegner der DFB-Elf, sollte Löws Team die Runde der letzten 16 erreichen. Auch in der Gruppe E ist noch viel möglich. Für Costa Rica ist die WM nach dem Spiel gegen die Schweiz beendet. Für die Eidgenossen geht es in Nischni Nowgorod dagegen sogar um den Gruppensieg. Aktuell belegt die mit Bundesligaspielern gespickte Mannschaft den zweiten Platz hinter Brasilien. Allerdings nur aufgrund der schlechteren Torbilanz. Bei einem hohen Sieg über den Underdog ist der erste Platz möglich.

Zumal auf Brasilien im Parallelspiel in Moskau ein schwerer Brocken wartet. Die Selecao trifft auf Serbien. Das Team von Mladen Krstajić liegt mit drei Zählern nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo und hat noch alle Chancen. Zumal die Serben nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen die Schweiz mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch antreten werden. Der Sieger der Gruppe E spielt gegen den Zweiten der Gruppe F.

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: dpa Portugal (B): Als zweiter in der Gruppe B setzte sich Portugal durch.

Foto: dpa Spanien (B): Isco aus Spanien (2.v.l.) bejubelt mit seinen Teamkollegen den Treffer zum 1:1. Als erster Gruppensieger hat sich Spanien in der Gruppe B durchgesetzt.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.

Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien und Panama setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

Foto: dpa Dänemark (C): Von einem Fußball-Fest konnte wahrlich keine Rede sein: Beim tristen und torlosen Sommerkick zwischen Frankreich und Dänemark gab es Pfiffe von den Rängen. Mit dem ersten 0:0 bei der Fußball-WM in Russland hat Frankreich auch Gegner Dänemark zum Weiterkommen verholfen.

Foto: Petr David Josek/AP Argentinien (D): Das war ganz knapp für Lionel Messi. Erst wenige Minuten vor Schluss gelingt Argentinien der notwendige Siegtreffer gegen Nigeria. Das WM-Aus ist vorerst abgewendet.