WM 2018 - Tag XIII

Moskau. Gibt es heute die erste große Überraschung? Lionel Messi und Argentinien droht im Gruppenspiel gegen Nigeria das Aus. Für Frankreich geht es dagegen nur noch um die Abschlussplatzierung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2018

Nach dem die ersten beiden Gruppen entschieden sind, geht es heute für zwei vermeintliche Titelkandidaten um das Weiterkommen. Allerdings steht Argentinien vor dem Abschluss der Gruppe D bereits mächtig unter Druck. Nach der verdienten 0:3-Niederlage gegen Kroatien droht der Mannschaft um Superstar Lionel Messi das frühzeitige Aus. Mit einem einzigen Zähler belegt die Albiceleste den letzten Platz. Zum Abschluss geht es am Abend in St. Petersburg gegen Nigeria (20 Uhr). Die Super Eagles gewannen zuletzt 2:0 gegen Island und wollen auch gegen Messi und Co. punkten. "Wir alle lieben diesen großen Spieler. Auch ich persönlich, auch meine Spieler“, sagte der nigerianische Trainer Gernot Rohr. „Aber im Fußball gibt es keine Gnade, kein Mitleid und keine Geschenke."

Auch Island hat noch die Chance auf die nächste Runde. Die Nordeuropäer treffen am Abend in Rostow am Don auf Kroatien. Mit einem Sieg ist je nach Ausgang des Paralellspiels das Achtelfinale möglich. Allerdings treffen die Isländer auf Kroatien. Die Mannschaft um Luka Modric zeigte bislang eine beeindruckende Leistung. Vor allem beim 3:0 über Argentinien glänzten die Kroaten und untermauerten ihre Rolle als Geheimfavorit.

Frankreich und Dänemark reicht ein Punkt

Im Achtelfinale wartet auf eine der Mannschaften der Vize-Europameister Frankreich. Die Equipe Tricolore hat sich mit zwei Siegen bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Allerdings wusste die Mannschaft um Antoine Griezmann sowohl gegen Australien als auch gegen Peru nicht vollends zu überzeugen. Im Duell gegen Dänemark in Moskau (16 Uhr) reicht Frankreich ein Unentschieden zum Gruppensieg. Die Skandinavier würden ihrerseits mit einem Punktgewinn in die nächste Runde einziehen. Sollte Dänemark allerdings verlieren, kann Australien noch das Achtelfinale erreichen. Das Team aus Down Under spielt in Sotschi gegen Peru.

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: dpa Portugal (B): Als zweiter in der Gruppe B setzte sich Portugal durch.

Foto: dpa Spanien (B): Isco aus Spanien (2.v.l.) bejubelt mit seinen Teamkollegen den Treffer zum 1:1. Als erster Gruppensieger hat sich Spanien in der Gruppe B durchgesetzt.

Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien und Panama setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.