WM 2018 - Tag XII

Da geht's lang: Superstar Cristiano Ronaldo will mit seinen Portugiesen in die K.o.-Runde.

BONN. Wer zieht als Gruppenerster der Gruppe A ins Achtelfinale ein? Das entscheiden am Nachmittag Uruguay und Russland unter sich. In Gruppe B kämpfen Portugal, Spanien und der Iran um den Einzug in die K.o.-Runde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Schon vor dem abschließenden dritten Spieltag stehen in der Gruppe A WM-Gastgeber Russland und Uruguay als Achtelfinalteilnehmer fest. Für beide geht es am Montag (16 Uhr) in Samara demnach "nur" noch um den Gruppensieg. Die perfekte Ausgangslage für die Runde der letzten 16 verspricht er aber keineswegs - im Achtelfinale warten mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder die Spanier oder die Portugiesen.

Die besseren Chancen auf Platz eins hat nach den berauschenden 5:0- und 3:1-Erfolgen über Saudi-Arabien und Ägypten Russland. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses im Vergleich zu den Südamerikanern reicht der Sbornaja schon ein Unentschieden.

Die Spiele der Gruppe A komplettieren Ägypten und Saudi-Arabien (16 Uhr). Mit dem Einzug in die K.o.-Runde haben beide nichts mehr zu tun. Auf die leichte Schulter werden sie die letzte Begegnung aber nicht nehmen. Beide Nationalmannschaften wollen sich mit mindestens einem Punkt von dem Turnier in Russland verabschieden. Saudi-Arabien wartet gar noch auf sein erstes Tor bei diesem Turnier.

Spannung in Gruppe B

In Gruppe B ist vor dem dritten Spieltag am Abend (20 Uhr) nur eines klar: Marokko ist ausgeschieden. Das heißt, dass mit Portugal und Spanien noch zwei Titelfavoriten um den Einzug in das Achtelfinale kämpfen müssen. Lachender Dritter könnte am Ende der Iran sein. Im Spiel gegen Portugal hat es die Mannschaft von Trainer Carlos Queiroz selbst in der Hand. Ein Sieg und das Achtelfinale ist gebucht. Portugal reicht dafür im direkten Duell allerdings schon ein Unentschieden.

Ebenfalls ein Punkt reicht Spanien zum Einzug in das Achtelfinale. Die "Furia Roja" dominierte im vergangenen Spiel gegen den Iran (1:0) zwar, wusste aber nicht zu überzeugen. Nicht unmöglich also, dass den noch punktlosen Marokkanern eine Überraschung gelingt. Siegen die Afrikaner mit zwei Toren Unterschied, reicht dem Iran im Parallelspiel sogar ein Unentschieden und Portugal eine Niederlage mit höchstens zwei Toren Differenz für das Achtelfinale. Spanien wäre ausgeschieden.

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien und Panama setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.