WM - Tag X

MOSKAU. Am Samstag sind alle Blicke auf das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gerichtet. In Sotschi steht die DFB-Elf gehörig unter Druck. Deutlich angenehmer sieht die Tabelle für Mexiko und Belgien aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2018

Nationalspieler Thomas Müller hat es nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko auf den Punkt gebracht. „Jetzt haben wir nur noch K.o.-Spiele“, sagte der Offensivspieler des FC Bayern München. Das erste dieser Endspiele steht heute Abend (20 Uhr) in Sotschi auf dem Programm. Gegner ist Schweden, das Südkorea 1:0 besiegte und gemeinsam mit Mexiko nun die Gruppe F anführt.

Während sich das deutsche Team in Sotschi kämpferisch gibt, fällt der Optimismus unter den GA-Lesern deutlich verhaltener aus. Vor der WM trauten 25 Prozent unserer User der DFB-Elf den Einzug ins Halbfinale zu, weitere 29 Prozent das Endspiel oder sogar den Titel. Nach der Auftaktpleite sieht die Statistik anders aus. 57 Prozent der GA-Leser glauben an das Vorrunden-Aus, weitere 19 hoffen immerhin noch auf das Achtelfinale. Tatsächlich könnte dort Brasilien warten.

Die Schweden gewannen ihr Auftaktspiel zwar verdient, wirklich stark präsentierten sich die Skandinavier allerdings nicht. Vor allem in der Offensive hapert es bei den Schweden. Die DFB-Elf wird mit einer anderen Mannschaft auftreten. Der Kölner Jonas Hector rückt zurück in die Start-Elf, auch Ilkay Gündogan und Marco Reus werden gute Chancen auf einen Einsatz bescheinigt. Nicht dabei sein wird Mats Hummels. Nach einer Trainingsverletzung des Innenverteidigers muss Joachim Löw für das K.o.-Duell gegen Schweden ohne die Münchner Führungskraft planen. Wie immer wird die endgültige Aufstellung erst rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Mexiko trifft auf Südkorea

Bereits am Nachmittag kann Mexiko einen weiteren großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Der Deutschland-Bezwinger trifft in Rostow am Don auf Südkorea (17 Uhr). Trotz des gelungenen Einstiegs, reicht Mexiko der Sieg nicht zum Weiterkommen. Sollte Deutschland gegen Schweden und Südkorea gewinnen und Schweden das letzte Gruppenspiel gegen Mexiko, gäbe es eine Patt-Situation zwischen den drei Teams. Dann würde nach dem direkten Vergleich die Tordifferenz zählen.

Die WM-Torschützen Foto: ap 4 Tore: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Foto: dpa 3 Tore: Diego Costa (Spanien)

3 Tore: Denis Tscheryschew (Russland)

2 Tore: Philippe Coutinho (Brasilien)

Foto: dpa 2 Tore: Luka Modric (Kroatien)

Foto: Darko Vojinovic/AP 2 Tore: Ahmed Musa (Nigeria)

Foto: ap 2 Tore: Mile Jedinak (Australien)

Foto: dpa 2 Tore: Harry Kane (England)

Foto: AFP 2 Tore: Romelu Lukaku (Belgien)

2 Tore: Artem Dschjuba (Russland)

Foto: dpa 1 Tor: Ivan Rakitic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Kylian Mbappe (Frankreich)

Foto: dpa 1 Tor: Ante Rebic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Christian Eriksen (Dänemark)

Foto: dpa 1 Tor: Luis Suarez (Uruguay)

Foto: AFP 1 Tor: Dries Mertens (Belgien)

Foto: Chen Cheng/Xinhua 1 Tor: Aleksandar Mitrovic (Serbien)

Foto: AFP 1 Tor: Ferjani Sassi (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Xherdan Shaqiri (Schweiz)

Foto: dpa 1 Tor: Sergio Agüero (Argentinien)

Foto: dpa 1 Tor: Mohamed Salah (Ägypten)

Foto: dpa 1 Tor: Nacho Fernandez (Spanien)

Foto: Ricardo Mazalan 1 Tor: Alfred Finnbogason (Island)

1 Tor: Juri Gazinski (Russland)

1 Tor: Jose Gimenez (Uruguay)

1 Tor: Alexander Golowin (Russland)

Foto: AFP 1 Tor: Anders Granqvist (Schweden)

Foto: dpa 1 Tor: Antoine Griezmann (Frankreich)

1 Tor: Shinji Kagawa (Japan)

Foto: Mark Baker/AP 1 Tor: Aleksandar Kolarov (Serbien)

1 Tor: Grzegorz Krychowiak (Polen)

1 Tor: Hirving Lozano (Mexiko)

Foto: Federico Gambarini 1 Tor: Neymar (Brasilien)

1 Tor: M'Baye Niang (Senegal)

1 Tor: Yuya Osako (Japan)

Foto: dpa 1 Tor: Paul Pogba (Frankreich)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Yussuf Poulsen (Dänemark)

1 Tor: Juan Quintero (Kolumbien)

Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE 1 Tor: Granit Xhaka (Schweiz)

1 Tor: Steven Zuber (Schweiz)

1 Eigentor: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

1 Eigentor: Thiago Cionek (Polen)

Foto: Czarek Sokolowski/AP 1 Eigentor: Oghenewkaro Etebo (Nigeria)

Foto: dpa 1 Eigentor: Ahmed Fathy (l., Ägypten)

Belgien will Favoritenrolle untermauern

Das erste Spiel am Samstag bestreitet allerdings Belgien in Moskau (14 Uhr). Der ewig gehandelte Geheimfavorit gewann zum Auftakt gegen Panama 3:0, überzeugte trotz des Ergebnisses aber nicht in allen Belangen. Mit einem Erfolg über Tunesien ist der Einzug ins Achtelfinale so gut wie sicher. Dann geht es im finalen Gruppenspiel gegen England voraussichtlich um den ersten Platz. Die Briten treffen am Sonntag auf Panama.