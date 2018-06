WM 2018 - Tag IX

MOSKAU. Serbien kann am Freitag den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Brasilien zählt gegen Costa Rica auf Superstar Neymar. Nigeria und Island komplettieren den zweiten Spieltag in Gruppe D.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Neymar ist wieder fit. Das ist die gute Nachricht für Brasilien. Die schlechte: Es gibt für die Seleção und Nationaltrainer Tite jetzt erst recht keine Ausreden. Gegen Außenseiter Costa Rica muss am Freitag (14 Uhr) nach dem enttäuschenden 1:1 im ersten WM-Spiel gegen die Schweiz ein Sieg her. „Die Erwartungshaltung ist sehr groß“, sagt Neymar. „Wir müssen sehr viel besser spielen als beim Auftakt.“ Doch nicht nur Brasilien steht unter Druck, sondern auch Costa Rica. Möchte das Überraschungsteam der WM 2014 auch in Russland in die K.o.-Runde einziehen, so muss die Mannschaft wenigstens einen Punkt holen. Nur dann ist am letzten Spieltag der Gruppe E noch alles für die Zentralamerikaner möglich.

Deutlich weniger stehen nach dem 1:0-Auftaktsieg über Costa Rica die Serben unter Druck. Punktet die Elf am Freitag in Kaliningrad auch gegen die Schweiz (20 Uhr) dreifach, ist die Runde der letzten 16 gebucht. Für die Eidgenossen würde eine Niederlage - bei einem gleichzeitigen Sieg Brasiliens - schon fast das Aus bedeuten.

Vor dem Abendspiel gehen aber alle Blicke nach Wolgograd, wo um 17 Uhr Nigeria und Island aufeinandertreffen und den zweiten Spieltag der Gruppe D komplettieren. Für die Afrikaner und die Isländer heißt es nach der Niederlage der Argentinier am Donnerstagabend gegen Kroatien sich mit einem Sieg eine gute Ausgangsposition verschaffen.