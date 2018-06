WM 2018 - Tag VIII

Moskau. Mit Frankreich und Dänemark können zwei weitere Teams den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Argentinien steht dagegen bereits unter Druck.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Auch wenn sich Frankreich gegen Australien zu einem 2:1-Sieg mühte, die Equipe Tricolore ist nach wie vor der große Favorit auf den ersten Platz in der Gruppe C. Und die Mannschaft um Antoine Griezmann kann bereits heute das Ticket für das Achtelfinale buchen. Die Franzosen treffen in Jekatarinburg auf Peru (17 Uhr). Bei einem Sieg ist dem Vize-Europameister die Teilnahme an der nächsten Runde kaum noch zu nehmen.

Sicher wäre das Weiterkommen, wenn auch Dänemark sein zweites Gruppenspiel gewinnt. Dann wären auch die Nordeuropäer für die nächste Runde qualifiziert und es würde zum Endspiel um Platz eins kommen. Allerdings erwartet die Dänen in Samara (14 Uhr) ein schwerer Brocken. Australien zeigte bereits gegen Frankreich eine starke Leistung und musste sich nur mit Pech geschlagen geben. Mit einem Sieg würde die Mannschaft aus Down Under ebenfalls die Chance auf das Weiterkommen wahren.

Argentinien muss dagegen noch zittern. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi kam gegen Island nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und steht bereits gehörig unter Druck. Denn am Abend steht in Nischni Nowgorod die Begegnung gegen Kroatien auf dem Spielplan. Sollte Argentinien erneut nicht dreifach punkten, wird es für die Südamerikaner eng.