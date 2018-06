WM 2018 - Tag VII

Moskau. Nach Abschluss des 1. Spieltags können heute bereits die ersten Vorentscheidungen fallen. So kann Uruguay einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Auch zwei Titelkandidaten greifen ins Geschehen ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Nach dem 1:0-Erfolg über Ägypten im Auftaktspiel kann Uruguay heute schon das Achtelfinal-Ticket so gut wie sicher machen. Die Mannschaft um Top-Stürmer Luis Suarez trifft in Rostow am Don auf Saudi Arabien und ist dort hoch favorisiert. Die Saudis waren im ersten Gruppenspiel Russland hoffnungslos unterlegen und verloren verdient 0:5. Mit sechs Punkten im Gepäck wäre Uruguay die Teilnahme an der nächsten Runde wohl kaum noch zu nehmen.

Deutlich spannender sieht es da in der Gruppe B aus. Aktuell führt der Iran das Tableau an. Doch der Schein trügt. Denn die Favoriten auf den Gruppensieg befinden sich in Lauerstellung. Nach dem 3:3-Unentschieden im ersten Spiel, geht es für Spanien und Portugal nun um wichtige Punkte. Aber auch um Tore. Denn gegen die vermeintlich leichten Gegner wird voraussichtlich die Tordifferenz über den Gruppensieg entscheiden. Am Nachmittag spielt Portugal gegen Marokko (14 Uhr). Für Cristiano Ronaldo die Chance, sein Torkonto ordentlich in die Höhe zu treiben. Der Star von Real Madrid traf gegen Spanien gleich drei Mal. Am Abend will dann auch die Furia Roja den ersten Sieg einfahren. Gegen den Spitzenreiter der Gruppe B ist das ein durchaus realistisches Unterfangen.

