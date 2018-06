WM 2018 - Tag V

Moskau. Mit der Begegnung Schweden gegen Südkorea wird der erste Spieltag der Gruppe F komplettiert. Zudem greifen auch England und Belgien in die WM ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2018

Nach der Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko wittern die weiteren Gruppengegner ihre Chance auf das Achtelfinale. Am Nachmittag trifft Schweden in Nischni Nowgorod auf Südkorea (14 Uhr). Das vermeintlich unscheinbare Duell hat sich somit zu einem Gradmesser mit vorentscheidendem Charakter entwickelt. Doch beide Teams stehen durch den Überraschungscoup der Mexikaner bereits unter Zugzwang. "Es ist sowohl für Schweden, als auch für uns ein Spiel, das man gewinnen muss", so Südkoreas Coach Tae-Yong Shin.

Zudem greifen am Nachmittag und Abend zwei weitere Mannschaften aus dem erweiterten Kreis der Titelkandidaten in das Geschehen ein. Zunächst spielt der schon obligatorisch gehandelte Geheimfavorit Belgien gegen den krassen Außenseiter Panama (17 Uhr). Immer wieder wurde Belgien in den vergangenen Jahren als Titelkandidat genannt. Der Weltranglistendritte muss gegen die Mittelamerikaner beweisen, dass die goldene Generation endlich zu einer Mannschaft gereift ist.

Auch in England spricht man mal wieder von einer goldenen Generation. Rooney, Gerrard und Co. spielen bei den "Three Lions" keine Rolle mehr. Dafür haben spielstarke junge Spieler das Ruder übernommen. Am Abend hat England die Chance, zu beweisen, wie gut die Mannschaft harmoniert. Dann trifft das Team um Harry Kane in Wolgograd auf Tunesien (20 Uhr).