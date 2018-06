WM kompakt

Bonn. Gastgeber Russland hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft die erste Niederlage kassiert. Gegen Uruguay unterlag die Sbornaja 0:3.

Uruguay hat sich mit einem verdienten Sieg den ersten Platz der Gruppe A gesichert. Die Mannschaft um Superstar Luis Suarez setzte sich gegen Gastgeber Russland verdient mit 3:0 durch und beendete damit die torreiche Erfolgsserie der Sbornaja. Russland steht dennoch als Gruppenzweiter in der Runde der letzten 16. Im bedeutungslosen zweiten Gruppenspiel setzte sich Saudi Arabien gegen Ägypten mit 2:1 durch.

Trotz des Erfolgs über Russland und dem ersten Platz der Gruppe A, wartet im Achtelfinale auf Uruguay vermutlich ein schwerer Brocken. Die Gruppe B ist mit Spanien und Portugal stark besetzt. Nach der beeindruckenden Leistung muss sich Uruguay allerdings nicht verstecken. Bereits nach zehn Minuten erzielte Suarez mit seinem zweiten Turniertreffer die Führung, nach einem Schuss von Diego Laxalt fälschte Denis Tscheryschew den Ball zum 2:0 unhaltbar ab. Doch für die Gastgeber kam es vor dem Wechsel noch dicker. Nach wiederholtem Foulspiel sah Igor Smolnikow die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl hatte die russische Mannschaft zwar noch einige Chancen, das Tor erzielte aber Edinson Cavani in der Schlussphase. Während Uruguay am Samstagabend das Achtelfinale bestreitet, muss Russland am Sonntag ran.

Für Ägypten und Saudi Arabien ist das Turnier dagegen beendet. Im finalen Gruppenspiel setzten sich die Saudis 2:1 durch. Superstar Mohamad Salah hatte Ägypten nach gut zwanzig Minuten in Führung gebracht. Die Nordafrikaner zogen sich zurück und verwalteten die knappe Führung. Saudi Arabien wurde stärker. Nach einem Handspiel von Tarek Hamed verschoss Fahad Almuwallad vom Punkt. Salman Alfaraj machte es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit besser. Nach einem fragwürdigen Foulspiel traf der Mittelfeldspieler zum Ausgleich. Salem Al-Dawsari traf in der Nachspielzeit zum 2:1.

DFB bereitet sich auf Partie gegen Südkorea vor

Unterdessen hat für Bundestrainer Joahim Löw und sein Team bereits die Vorbereitung auf das Südkorea-Spiel am Mittwoch begonnen. Am Training am Montag hat auch Innenverteidiger Mats Hummels wieder teilgenommen. Der Spieler des FC Bayern München war wegen einer Halsverletzung im Duell gegen Schweden ausgefallen. Hummels dürfte gegen Südkorea zum Einsatz kommen. Auch, weil mit Jerome Boateng eine wichtige Säule in Löws Defensiv-Verbund wegen der Gelb-Rot-Sperre ausfällt. Sebastian Rudy fehlte dagegen beim Training. Der Mittelfeldspieler musste sich am Sonntag einer kleinen OP unterziehen, nachdem er sich am Samstag das Nasenbein gebrochen hatte. Der Fokus liegt aber auch auf Marco Reus. Der Spieler von Borussia Dortmund belebte das Spiel der DFB-Auswahl beeindruckend.

Das Achtelfinale

30. Juni:

Erster Gruppe C - Zweiter Gruppe D (16 Uhr)

Uruguay - Zweiter Gruppe B (20 Uhr)

01. Juli:

Russland - Erster Gruppe B (16 Uhr)

Erster Gruppe D - Zweiter Gruppe C (20 Uhr)

02. Juli:

Erster Gruppe E - Zweiter Gruppe F (16 Uhr)

Erster Gruppe G - Zweiter Gruppe H (20 Uhr)

03. Juli:

Erster Gruppe F - Zweiter Gruppe E (16 Uhr)

Erster Gruppe H - Zweiter Gruppe G (20 Uhr)

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien und Panama setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.

