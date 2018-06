WM kompakt

Moskau. Dänemark und Australien haben sich am zweiten Spieltag der Gruppe C 1:1-Unentschieden getrennt. Damit haben die Nordeuropäer weiter gute Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale. Auch Australien darf weiter hoffen.

Australien darf weiter auf das zweite Achtelfinale seiner WM-Geschichte hoffen. Die Mannschaft von Trainer Bert van Marwijk kam am Donnerstag in Samara zu einem 1:1 (1:1) gegen Dänemark. Kapitän Mile Jedinak nutzte in der 39. Minute einen Strafstoß zum Ausgleich für die Socceroos, nachdem Leipzigs Yussuf Poulsen der Ball im Strafraum nach einem Kopfball an die Hand gesprungen war.

Der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu entschied erst nach Nutzung des Videobeweises auf Elfmeter. Dänemarks Star Christian Eriksen hatte die Dänen in Führung gebracht (7.). Dänemark hat in der Gruppe C nun vier Punkte, Australien einen Zähler.

Grindel spricht Löw Vertrauen aus

DFB-Präsident Reinhard Grindel sieht Bundestrainer Joachim Löw vor dem wichtigen zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schweden besonders gefordert. "Es ist die Aufgabe unserer sportlichen Leitung, die entsprechenden Schlüsse aus dem ersten Gruppenspiel zu ziehen. Wir vertrauen darauf, dass unser erfahrenes Trainerteam die richtigen Maßnahmen trifft und die Mannschaft die richtige Reaktion zeigen wird", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Ich denke, wir alle haben das gemeinsame Ziel, nach einem enttäuschenden Start eine erfolgreiche WM zu spielen: die Mannschaft, die Fans, die Vereine, der gesamte deutsche Fußball. Dafür müssen wir am Samstag alle zusammenstehen", sagte der 56-jährige Grindel. "Die Mannschaft ist fokussiert und weiß, worum es geht. Die Spieler haben deutlich gemacht, dass sie alles dafür tun wollen, sich selbst und den Fans eine andere Leistung zu zeigen." Der DFB-Präsident hatte den Vertrag mit Löw (58) vor der WM vorzeitig bis 2022 verlängert.

GA-Tippspiel

E. Becker hat das 1:1-Unentschieden zwischen Dänemark und Australien genau richtig getippt und springt damit mit 46 Punkten an die Spitze. Dicht dahinter Costhomas und duke31 mit jeweils 44 Zählern. Mehr zum GA-Tippspiel gibt es hier.

