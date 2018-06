Fürs Achtelfinale qualifiziert

24.06.2018 Samara. Obwohl Russland bei der Fußball-WM bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, will Trainer Stanislaw Tschertschessow im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay am Montag keine Spieler schonen.

"Wir bereiten uns auf das Spiel genauso vor wie auf die anderen Begegnungen zuvor. Wer am besten in Form ist, der spielt. Ich werde keine besonderen Wechsel vornehmen", sagte Tschertschessow am Sonntag in Samara. Sollte die medizinische Abteilung bei einem Spieler allerdings Zweifel an der Fitness anmelden, werde er diese jedoch berücksichtigen, sagte der Coach des Gastgebers. Definitiv fehlen wird der nach wie vor verletzte Alan Dsagojew.

Die Russen haben wie Uruguay die ersten beiden Gruppenspiele gewonnen. In der Partie am Montag (16.00 Uhr) geht es daher nur noch um den Gruppensieg. Da die möglichen Achtelfinalgegner erst in den Begegnung am späteren Montagabend ermittelt würden, mache es auch keinen Sinn, zu taktieren, sagte Tschertschessow. "Wir wollen Erster werden." Russland kann im Achtelfinale auf Spanien, Portugal oder den Iran treffen.

Tschertschessow weigerte sich, Fragen zum Thema Doping zu beantworten. "Ist das eine Frage zum Spiel oder ist das Philosophie?", antwortete er in der offiziellen Pressekonferenz. Ein englischer Journalist hatte Tschertschessow gefragt, ob und wie oft das russische Team während WM abseits der obligatorischen Kontrollen nach den Spielen getestet worden sei. "Ich bin Trainer, kein Doktor", sagte der russische Coach und beendete damit das Thema.

Rund um das russische Team gibt es seit langem Doping-Spekulationen. Nach Angaben des in die USA geflüchteten Ex-Leiters des Moskauer Doping-Kontrolllabors, Grigori Rodschenkow, soll 2015 eine Urinprobe von Nationalspieler Ruslan Kambolow ausgetauscht worden sein. Die FIFA hatte den Fall untersucht, die Ermittlungen aber mangels Beweisen eingestellt. Russland hatte Kambolow vor der WM wegen einer angeblichen Wadenverletzung aus dem Kader genommen. (dpa)