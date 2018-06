Klosteine für Weltmeister

Die Fußballweltmeisterschaft ist ein Millionengeschäft. Und wer möchte da nicht gerne ein paar Euro mitverdienen? Für welche Produkte im Namen der WM so alles geworben wird, nimmt allerdings zum Teil skurrile Züge an.

Einige Marketingexperten müssen sich allerdings die Frage gefallen lassen, ob sie den gemeinen Fußballfan für so blöd halten, dass er oder sie alles kauft, sobald das Produkt irgendwie auf WM getrimmt ist.

Was etwa könnten sich die Damen und Herren der Abteilung Verkaufsförderung eines Hygienemittelproduzenten wohl bei der Weltmeisterschaftsversion für ihre Klosteine gedacht haben? Vielleicht: Wenn das Spiel von Jogis Jungs schon zum Himmel stinkt, soll es wenigstens in der Schüssel gut duften. Passend dazu gibt es Toilettenpapier mit aufgedruckten Fußbällen. Um einen Grottenkick symbolisch in den Orkus zu befördern? Zugegeben: Dass ein Kondomhersteller seine Präservative "Torverhüter" genannt hat, ist schon originell - ganz anders als die Bezeichnung "Knusper Kicker" für Aufbackbrötchen in Fußballoptik.

Darauf erst einmal einen Kräuterschnaps. Natürlich in der WM-Edition mit für die Länder speziell gestalteten Flaschen. Diese gibt es übrigens auch für Italien und die Niederlande. Da die beiden Länder bekanntlich nicht am Turnier teilnehmen, hat der Produzent deren Fläschchen mit dem Zusatz "Trotzdem Prost!" versehen. Vermutlich sind sie genauso ein Verkaufsrenner unter Fußballfans wie das Italien-Shirt, das in einer großen Warenhauskette zu bekommen ist.

Über WM-Produkte zu sinnieren, macht hungrig. Gut, dass eine Bäckereikette leckere Teilchen anbietet - unter anderem mit dem Namen: Jubelnder Jogi. Na wenn das mal kein Griff ins Marketing-Klo war.