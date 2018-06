WM kompakt

Moskau. Polen ist mit einer Niederlage in das WM-Turnier gestartet. Die Mannschaft um Bayern-Star Robert Lewandowski unterlag dem Senegal überraschend 1:2.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.06.2018

Bitterer Auftakt für Robert Lewandowski und Polen: Der Stürmer des FC Bayern München muss bereits nach dem ersten Vorrundenspiel um das Weiterkommen zittern. Polen unterlag im letzten Gruppenspiel des 1. Spieltags in Moskau überraschend dem Senegal 1:2. Der vermeintliche Gruppenfavorit offenbarte erschreckende Lücken im Defensivverbund und leistete sich zudem eklatante Fehler. So war es Thiago Cionek, der den Senegal mit einem Eigentor in Führung brachte. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Grzegorz Krychowiak erhöhte Mbaye Niang auf 0:2. Wenige Minuten vor Spielende machte es Krychowiak dann besser. Der Spielmacher verkürzte auf 1:2. Zwar erhöhten die Polen den Druck, der Ausgleich fiel aber nicht mehr.

Auf zwei andere Bundesliga-Spieler ist dagegen Verlass. Shinji Kagawa von Borussia Dortmund und Yuya Osako, der nach der WM von Köln nach Bremen wechselt, haben Japan den Auftaktsieg bei der WM bescherrt. 2:1 gewann die Mannschaft von Trainer Akira Nishino gegen Kolumbien. Dabei galt ausgerechnet Japan vor dem Auftaktspiel als Außenseiter der Gruppe H. Der 61. der Fifa-Weltrangliste profitierte allerdings von der Roten Karte, die der Kolumbianer Carlos Sanchez bereits nach drei Minuten wegen eines Handspiels sah, der zweitschnellste Platzverweis der WM-Geschichte.

Den anschließenden Strafstoß verwandelte Kagawa souverän. Auch in der Folge machte Japan das Spiel, erarbeitete sich aber nur wenige Torchancen. Kolumbien kam im Laufe der ersten Halbzeit immer besser zu recht. Juan Quintero traf schließlich per flach geschossenem Freistoß zum Ausgleich. Doch auch nach dem Wechsel war Japan die bessere Mannschaft. Nach einer Ecke traf Yuya Osako zur erneuten Führung. "Davon habe ich geträumt, seit ich ein kleiner Junge war", sagte der der Ex-Kölner. Lukas Podolski freute sich mit Japan und twitterte seine Glückwünsche.

Die WM-Torschützen Foto: Li Ga/xinhua 3 Tore: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Foto: dpa 2 Tore: Harry Kane (England)

Foto: AFP 2 Tore: Romelu Lukaku (Belgien)

Foto: dpa 2 Tore: Diego Costa (Spanien)

2 Tore: Denis Tscheryschew (Russland)

Foto: AFP 1 Tor: Dries Mertens (Belgien)

Foto: AFP 1 Tor: Ferjani Sassi (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Sergio Agüero (Argentinien)

1 Tor: Philippe Coutinho (Brasilien)

1 Tor: Artem Dschjuba (Russland)

Foto: dpa 1 Tor: Nacho Fernandez (Spanien)

Foto: Ricardo Mazalan 1 Tor: Alfred Finnbogason (Island)

1 Tor: Juri Gazinski (Russland)

1 Tor: Jose Gimenez (Uruguay)

1 Tor: Alexander Golowin (Russland)

Foto: AFP 1 Tor: Anders Granqvist (Schweden)

Foto: dpa 1 Tor: Antoine Griezmann (Frankreich)

Foto: dpa 1 Tor: Mile Jedinak (Australien)

1 Tor: Shinji Kagawa (Japan)

Foto: Mark Baker/AP 1 Tor: Aleksandar Kolarov (Serbien)

1 Tor: Hirving Lozano (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Luka Modric (Kroatien)

1 Tor: M'Baye Niang (Senegal)

1 Tor: Yuya Osako (Japan)

Foto: dpa 1 Tor: Paul Pogba (Frankreich)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Yussuf Poulsen (Dänemark)

1 Tor: Juan Quintero (Kolumbien)

1 Tor: Steven Zuber (Schweiz)

1 Eigentor: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

Foto: Czarek Sokolowski/AP 1 Eigentor: Oghenewkaro Etebo (Nigeria)

Neuer: "Ab jetzt haben wir nur noch Finals"

Nachdem sich das deutsche Team nach der 0:1-Pleite gegen Mexiko rund 24 Stunden regelrecht abgeschottet hat, stehen nun die Anzeichen wieder auf Angriff. "Wir sind unsere schärfsten Kritiker und sauer auf uns selbst", sagte der deutsche Keeper Manuel Neuer im WM-Quartier von Watutinki: "Wir können keinen zweiten Wachrüttler gebrauchen! Ab jetzt haben wir nur noch Finals." Am Samstag steht bereits das erste K.o.-Spiel gegen Schweden an. Die Skandinavier bezwangen Südkorea im Parallelspiel und wären mit einem Punkt durchaus zufrieden. "Wir sind fest überzeugt: Wenn wir das, was wir haben vermissen lassen, auf den Platz bringen, werden wir das nächste Spiel und auch gegen Südkorea gewinnen", so der deutsche Kapitän.

Standardsituationen sorgen für Gefahr

Der moderne Fußball wird immer schneller, immer athletischer - doch die meiste Gefahr besteht, wenn der Ball ruht. In den ersten 15 WM-Spielen von Russland fielen 20 der 35 Tore nach Standardsituationen. Also mehr als jeder zweite Treffer. Vor vier Jahren in Brasilien lag die Quote bei "nur" knapp einem Viertel. Bereits sieben Elfmeter und vier direkte Freistöße wurden verwandelt.

GA-Tippspiel

Auch für Costhomas und Stefan91 habe auf den 2:1-Erfolg der Japaner gesetzt und recht behalten. Damit übernehmen die Beiden die Führung. Mehr zum GA-Tippspiel gibt es hier.

(Mit Material vom sid)