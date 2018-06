WM kompakt

Fußball, WM, Vorrunde, Gruppe C, 1. Spieltag: Frankreich - Australien in der Kasan-Arena. Corentin Tolisso (r) aus Frankreich und Tom Rogic aus Australien kämpfen um den Ball.

Moskau. Die deutsche Nationalmannschaft und die Seleção haben bei der WM einen Fehlstart hingelegt. Während Deutschland Mexiko unterlag, spielte Brasilien remis.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.06.2018

Die Schweiz hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft für die nächste Überraschung gesorgt. Die Eidgenossen rangen dem Titelfavoriten Brasilien ein 1:1-Unentschieden ab. Philippe Coutinho hatte die Seleção mit einem sehenswerten Treffer im ersten Durchgang in Front gebracht. Nach dem Wechsel traf Steven Zuber zum Ausgleich. In der letzten Sekunde rettete Fabian Schär den Eidgenossen das Remis. Mit dem Punktgewinn hat sich die Schweiz eine gute Ausgangsposition im Kampf um das Achtelfinale erarbeitet. Der Sieger der Gruppe E trifft in der nächsten Runde auf den Zweiten der deutschen Gruppe.

Fehlstart für die DFB-Elf

Deutschland hat sein Auftaktspiel sogar verloren. 0:1 unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw Mexiko vor 78000 Zuschauern in Moskua. Damit droht der DFB-Elf bereits im Achtelfinale das Duell mit Brasilien. Hirving Lozano erzielte den Treffer für Mexiko bereits in der ersten Halbzeit.

Die deutsche Auswahl tat sich von der ersten Spielminute an schwer. Vor allem in der Defensive offenbarte Löws Truppe erneut Schwächen. Die Führung durch Lozano nach einer guten halben Stunde war durchaus verdient. Die DFB-Auswahl wachte nach dem Rückstand auf und übernahm die Spielkontrolle. Mehr als ein Lattentreffer von Toni Kroos war allerdings im ersten Durchgang nicht drin.

Auch nach dem Wechsel machte Deutschland das Spiel, ließ den Mexikanern aber viel Platz für gefährliche Konter. Vor allem die Einwechslung von Marco Reus tat dem deutschen Spiel gut. Schließlich war es wieder Kroos, der den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Löw brachte mit Mario Gomez und Julian Brandt weitere Offensivkräfte, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Für Deutschland war es die erste Auftaktniederlage bei einer WM seit 1982. Damals unterlag die DFB-Elf Algerien 1:2.

Wie erwartet, stand FC-Profi Jonas Hector nicht im Kader. Der Außenverteidiger fiel wegen eines grippalen Infekts aus. Für ihn rückt Marvin Plattenhardt in die Start-Elf.

Kolarov führt Serbien zum Sieg

Serbien hat unterdessen das Auftaktspiel der Gruppe E bei der Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Mladen Krstajic setzte sich gegen Costa Rica mit 1:0 durch. Damit hat Serbien die Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Voraussichtlich wird es nun zu einem Zweikampf mit der Schweiz um den zweiten Gruppenplatz kommen. Den Treffer für Serbien erzielte Aleksandar Kolarov per direkt verwandelten Elfmeter.

Kroatien wird Favoritenrolle gerecht

Am Samstag standen insgesamt vier WM-Spiele an: Im Abendspiel startete Kroatien mit einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Nigeria in die Fußball-Weltmeisterschaft und wurde dabei seiner Favoritenstellung gerecht. Ein vom Hoffenheimer Andrej Kramaric (32.) erzwungenes Eigentor durch Oghenewkaro Etebo und ein Foulelfmeter von Real-Madrid-Star Luka Modric (71.) hatten Nigerias deutschem Trainer Gernot Rohr am Samstag in Kaliningrad die WM-Premiere verdorben.

Der Sieg der dominierenden, aber nicht glänzenden Kroaten war verdient, kam vor 31.136 Zuschauern jedoch glücklich zustande. Damit übernahmen die Kroaten, in deren Kader vier aktuelle und sechs ehemalige Bundesliga-Spieler stehen, die Tabellenführung der Gruppe D.

Dänemark bezwingt WM-Rückkehrer Peru

Bundesliga-Profi Yussuf Poulsen hatte im Samstag-Spiel zuvor Dänemark einen erfolgreichen WM-Einstand beschert und Peru die Rückkehr auf die Fußball-Weltbühne nach 36 Jahren gründlich verdorben. Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag gelang dem Angreifer von RB Leipzig am Samstag in Saransk der Siegtreffer zum glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg.

Vor 40.502 Zuschauern in der Mordowia-Arena traf Poulsen nach Vorarbeit von Tottenham-Star Christian Eriksen in der 59. Spielminute. Die Südamerikaner erwiesen sich mit dem eingewechselten Paolo Guerrero als ebenbürtiger Gegner, vergaben aber beste Chancen und verschossen kurz vor der Pause einen Foulelfmeter durch Christian Cueva (45.+1).

Argentinien verpatzt WM-Auftakt

Mitfavorit Argentinien startete derweil nach einem verschossenen Elfmeter von Lionel Messi mit einem enttäuschenden Remis in die Fußball-WM. Die Elf aus Argentinien kam am Samstag im Spartak-Stadion von Moskau nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den Weltmeisterschafts-Debütanten Island hinaus. Sergio Agüero hatte die Südamerikaner in der 19. Minute in Führung geschossen. Bundesliga-Legionär Alfred Finnbogason vom FC Augsburg gelang der Ausgleich für die Isländer (23.). In der 64. Minute scheiterte Messi mit einem Foulelfmeter an Hannes Halldorsson im isländischen Tor.

Frankreich siegt mühsam gegen Australien

Auch Frankreich konnte in der ersten Partie des Spieltages wenig überzeugen. Die Partie gegen mutige Australier endete glücklich mit 2:1 für die Franzosen. Nationaltrainer Didier Deschamps hatte Frankreichs jüngste Startelf in einem WM-Auftaktspiel seit 1930 aufs Feld geschickt. Die Mannschaft, die in Kasan gegen die Socceroos begann, war im Durchschnitt 24 Jahre und sechs Monate alt. Jünger war Frankreichs Startelf zum Auftakt einer Fußball-Weltmeisterschaft zuletzt vor 88 Jahren.

In dieser Begegnung war erstmals bei einer WM-Partie der Videobeweis zum Tragen gekommen: Nach einer Attacke von Australiens Joshua Risdon am französischen Starstürmer Antoine Griezmann im Strafraum (56.) gab der Video-Assistent den Hinweis, dass es ein Foul gewesen sei. Referee Andres Cunha aus Uruguay hatte zunächst weiterlaufen lassen. Griezmann verwandelte in der 58. Minute zum 1:0. Mile Jedinak (62., Handelfmeter) glich für die Socceroos zwischenzeitlich aus. Das Siegtor für die Equipe tricolore erzielte 105-Millionen-Mann Paul Pogba in der 81. Minute.

(Mit Material von dpa und sid)