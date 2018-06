Nach Flugproblem

19.06.2018 Rostow am Don. Die Schrecksekunde bei der Anreise zum Gruppenspiel gegen Uruguay wird nach Ansicht von Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi keine Auswirkungen auf die Partie am Mittwoch (17.00 Uhr MESZ) in Rostow am Don haben.

"Wir hatten keine Angst, es gab keine Panik. Der Pilot hat cool reagiert und die Maschine sicher gelandet", berichtete Pizzi. Beim Landeanflug auf den Spielort hatte es technische Probleme am Flugzeug mit der saudi-arabischen Mannschaft an Bord gegeben. Auslöser dafür war vermutlich ein Vogelschlag, berichteten russische Agenturen.

Laut der Fluggesellschaft Rossija soll es entgegen erster Berichte nicht zu einem Triebwerkbrand gekommen sein. Die staatliche Luftfahrtbehörde hatte dagegen mitgeteilt, Passagiere hätten beim Landeanflug eine Flamme am rechten Triebwerk fotografiert.

Nach dem ernüchternden 0:5 im WM-Auftaktspiel gegen Russland gilt die volle Konzentration der Saudis aber nur dem Duell mit Uruguay. "Wir wollen unsere Fans nicht wieder enttäuschen und unser Image aufpolieren", sagte Offensivspieler Taiseer Al-Dschassim. Und Pizzi ergänzte: "Wir haben die Chance, den Turnaround zu schaffen. Wir werden unser Bestes geben und versuchen, das Spiel zu gewinnen." (dpa)