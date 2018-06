WM kompakt

Brasiliens Superstar Neymar wurde nicht nur in dieser Szene hart attackiert.

Moskau. Island steht nach der Niederlage gegen Nigeria 0:2 (0:0) vor dem WM-Aus. Wirbelwind Ahmed Musa traf für die Super Eagles doppelt. Am Nachmittag setzte sich Brasilien gegen Costa Rica durch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2018

Mit einem Doppelpack hat Wirbelwind Ahmed Musa Nigeria und seinem deutschen Trainer Gernot Rohr gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale eröffnet und Island fast schon das frühzeitige WM-Aus beschert. Die Super Eagles bezwangen die enttäuschenden Nordeuropäer am Freitag mit 2:0 (0:0) und können im besten Fall schon mit einem Remis zum Abschluss gegen Vizeweltmeister Argentinien die Gruppenphase überstehen.

Vor 40 904 Zuschauern in Wolgograd schockte Musa mit seinen beiden Treffern (49./75. Minute) die vor allem offensiv wenig überzeugenden Wikinger. Island, das durch Gylfi Thór Sigurdsson sogar noch einen Foulelfmeter (83.) vergab, hat das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand und muss zum Abschluss in Gruppe D auf jeden Fall gegen Kroatien siegen, um vielleicht doch noch die K.o.-Phase zu erreichen.

Brasilien mit spätem Sieg gegen Costa Rica

Philippe Coutinho (90.+1) und Neymar (90.+7) trafen zum insgesamt verdienten Erfolg. Nach dem neunten Sieg in Folge gegen Costa Rica seit 1960 haben die Brasilianer um Superstar Neymar mit vier Punkten das Achtelfinale wieder fest im Blick. Costa Rica, vor vier Jahren noch Viertelfinalist, ist dagegen nach der zweiten Niederlage und noch ohne Tor vorzeitig ausgeschieden.

Zwar übernahmen die Brasilianer von Beginn an die Regie, taten sich aber beim Herausspielen von Torchancen erneut lange Zeit schwer. Denn das fehlende Tempo im Angriff spielte dem defensiv ausgerichteten Außenseiter aus Costa Rica in die Karten. Der Viertelfinalist der vergangenen WM verlegte sich aufs Kontern und war bei einer Möglichkeit von Celso Borges (13.) gar dem 1:0 nahe.

Kein Elfmeter für den Superstar

Erst nach der Pause erwachte das Team von Trainer Tite aus der Lethargie. Ein Kopfball von Gabriel Jesus an die Latte und ein im letzten Moment abgeblockter Schuss von Philippe Coutinho in der 49. Minute eröffneten den Sturmlauf. Doch vor allem die Klasse von Navas hielt Costa Rica im Spiel. Bei Schüssen von Neymar (56.) und Coutinho (58) war der Keeper von Real Madrid zur Stelle.

Für große Aufregung sorgte ein angebliches Foul an Neymar in der 78. Minute, das Schiedsrichter Björn Kuipers zunächst mit einem Foulelfmeter ahndete, diese Entscheidung aber nach Videobeweis zurücknahm. Erst in der Nachspielzeit sorgten Coutinho und Neymar für die Erlösung.

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.

GA-Tippspiel

Kop-an-Kopf-Rennen im GA-Tippspiel: E. Becker und duke31 teilen sich mit jeweils 50 Punkten den ersten Platz. Dahinter folgen Costhomas und Jannik mit jeweils 47 Zählern. Mehr zum GA-Tippspiel gibt es hier.

Die WM-Torschützen Foto: ap 4 Tore: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Foto: dpa 3 Tore: Diego Costa (Spanien)

3 Tore: Denis Tscheryschew (Russland)

2 Tore: Philippe Coutinho (Brasilien)

Foto: dpa 2 Tore: Luka Modric (Kroatien)

Foto: Darko Vojinovic/AP 2 Tore: Ahmed Musa (Nigeria)

Foto: ap 2 Tore: Mile Jedinak (Australien)

Foto: dpa 2 Tore: Harry Kane (England)

Foto: AFP 2 Tore: Romelu Lukaku (Belgien)

2 Tore: Artem Dschjuba (Russland)

Foto: dpa 1 Tor: Ivan Rakitic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Kylian Mbappe (Frankreich)

Foto: dpa 1 Tor: Ante Rebic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Christian Eriksen (Dänemark)

Foto: dpa 1 Tor: Luis Suarez (Uruguay)

Foto: AFP 1 Tor: Dries Mertens (Belgien)

Foto: AFP 1 Tor: Ferjani Sassi (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Sergio Agüero (Argentinien)

Foto: dpa 1 Tor: Mohamed Salah (Ägypten)

Foto: dpa 1 Tor: Nacho Fernandez (Spanien)

Foto: Ricardo Mazalan 1 Tor: Alfred Finnbogason (Island)

1 Tor: Juri Gazinski (Russland)

1 Tor: Jose Gimenez (Uruguay)

1 Tor: Alexander Golowin (Russland)

Foto: AFP 1 Tor: Anders Granqvist (Schweden)

Foto: dpa 1 Tor: Antoine Griezmann (Frankreich)

1 Tor: Shinji Kagawa (Japan)

Foto: Mark Baker/AP 1 Tor: Aleksandar Kolarov (Serbien)

1 Tor: Grzegorz Krychowiak (Polen)

1 Tor: Hirving Lozano (Mexiko)

Foto: Federico Gambarini 1 Tor: Neymar (Brasilien)

1 Tor: M'Baye Niang (Senegal)

1 Tor: Yuya Osako (Japan)

Foto: dpa 1 Tor: Paul Pogba (Frankreich)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Yussuf Poulsen (Dänemark)

1 Tor: Juan Quintero (Kolumbien)

1 Tor: Steven Zuber (Schweiz)

1 Eigentor: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

1 Eigentor: Thiago Cionek (Polen)

Foto: Czarek Sokolowski/AP 1 Eigentor: Oghenewkaro Etebo (Nigeria)

Foto: dpa 1 Eigentor: Ahmed Fathy (l., Ägypten)

(Mit Material vom sid und dpa)