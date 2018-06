Argentiniens Fußball-Idol

27.06.2018 St. Petersburg. Diego Maradona hat nach besorgniserregenden Aufnahmen von ihm bei und nach dem dramatischen 2:1-WM-Sieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Nigeria Entwarnung gegeben.

"Ich möchte Ihnen sagen, dass es mir gut geht", schrieb der 57-Jährige bei Instagram zu einem Foto, das ihn mit zwei Sanitätern zeigt. Es wurde am Vorabend in St. Petersburg aufgenommen, wo die exzentrische südamerikanische Fußball-Ikone auf der Tribüne mitlitt und einen teilweise merkwürdigen Eindruck hinterließ.

Er sei nicht im Krankenhaus gewesen, versicherte Maradona. Er habe in der ersten Halbzeit Nackenschmerzen gehabt und eine Dekompensation erlitten. Ein Arzt habe ihm empfohlen, ins Hotel zu gehen.

"Aber ich wollte bleiben, weil es für uns um alles ging. Wie hätte ich da gehen können?", fragte Maradona. Er schicke allen einen Kuss und entschuldige sich für den Schock, den er ausgelöst habe. "Diego wird noch eine Weile da sein", schrieb er.

Der Weltmeister von 1986 verfolgte bisher alle drei WM-Spiele der Argentinier im Stadion und sorgte dabei wie eigentlich immer für reichlich Schlagzeilen. Mit dem Sieg gegen die Nigerianer zogen seine sportlichen Erben in das Achtelfinale der WM in Russland ein. Gegner des Vize-Weltmeisters am Samstag in Kasan ist Vize-Europameister Frankreich. (dpa)