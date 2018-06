Engländer greifen zum Zerstäuber

18.06.2018 Wolgograd. Außergewöhnlich viele Mücken plagen Fußballer und Fans in der WM-Stadt Wolgograd. Die Insekten-Schwärme sind vor allem vor dem Spiel zwischen England und Tunesien in die Stadt eingefallen.

In der südrussischen WM-Stadt Wolgograd müssen sich Fußball-Fans bei der Weltmeisterschaft gegen außergewöhnlich viele Mücken wehren. Große Schwärme der stechenden Insekten seien kurz vor dem Spiel zwischen England und Tunesien in die Stadt an der Wolga eingefallen, berichtete die russische Zeitung „Sport-Express“ am Montag.

Englands Fußball-Nationalmannschaft hat vor seinem WM-Auftaktspiel gegen Tunesien wegen hartnäckiger Mücken zum Spray gegriffen. Spieler wie Raheem Sterling von Manchester City oder Danny Welbeck vom FC Arsenal machten beim Aufwärmen von den Zerstäubern ordentlich Gebrauch. Immer wieder mussten sie schon vor dem Duell am Montag in Wolgograd die Insekten auch wedelnd vertreiben.

Bereits im Vorfeld der WM hätten die Behörden die Gegend rund um die Millionenstadt mit Insektenspray bearbeitet. Deshalb seien die Tierchen, die in den Sommermonaten in der Region nicht unüblich sind, in das Stadtzentrum geflüchtet. Doch auch dort können Fußball-Fans auf ein ungestörtes Match hoffen: In der Fanzone direkt an der Wolga ist es den Besucher erlaubt, Mückenspray in kleinen Flaschen mitzubringen. (dpa)