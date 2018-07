Von Erdbeben, Kinderbetten und Pinkelpausen

Moskau. Nach gut vier Wochen geht am Sonntag die Fußball-WM in Russland zu Ende. Neben Siegern und Verlierern gab es zahlreiche skurrile Geschichten. Wir haben einige zusammengetragen.

Von Simon Bartsch, 13.07.2018

Die konsternierten Gesichter der deutschen Spieler, die jubelnden Franzosen, weinende Belgier - es sind die Emotionen, die neben den Ergebnissen auch nach der WM in Erinnerung bleiben. An das vorzeitige Aus der DFB-Elf wird man sich in vier Jahren genauso erinnern, wie an den Durchmarsch der Kroaten in das WM-Endspiel. Deren Jubel endete mit einer Spielertraube unter der AFP-Fotograf Yuri Cortez begraben lag, aber immer noch Profi genug war, den Schnappschuss seines Lebens einzufangen.

Auch das sind die Geschichten dieser WM. Und die machen ein großes internationales Turnier ebenso aus. Wir haben sieben kuriose WM-Geschichten zusammengestellt.