Bonn. Die Nationalmannschaft ist erstmals in der Vorrunde ausgeschieden. Der Bundestrainer hat es nicht geschafft, ein Team auf den Platz zu bringen, das Gier und Hunger auf neue Erfolge hatte.

Von Guido Hain, 28.06.2018

Orientierungslos irrte Joachim Löw nach dem Abpfiff über den Rasen der Arena in Kasan. Der Bundestrainer war sichtlich mitgenommen, fast angeknockt. Dieses frühe, dieses historische Aus hätte er niemals für möglich gehalten. Die Entspanntheit, die Coolness, die Lässigkeit, die über die Jahre fast schon zum Markenzeichen Löws geworden waren, sie waren purer Fassungslosigkeit gewichen. Doch die gnadenlose Regie verlangte auch an diesem unwirklichen Abend ihr Recht.

Und so musste Löw nur Minuten nach dem K.o. gegen Südkorea in Kasan einem Millionenpublikum den Totalschaden des Weltmeisters erklären. Er tat es professionell, aber mit belegter Stimme. "Der gesamte deutsche Fußball hat heute verloren", resümierte der Bundestrainer. "Dafür können wir uns nur entschuldigen. Die Enttäuschung ist riesengroß. Wir haben es aber nicht verdient, dass wir in dieser Gruppe weiterkommen." Ob er seinen Vertrag, den er gerade erst bis 2022 verlängert hat, erfüllen wird, ließ er offen. "Wie es jetzt weitergeht - darüber muss man in Ruhe reden. Für mich ist das jetzt noch ein bisschen zu früh. Ich bin selbst maßlos enttäuscht."

So schnelllebig ist der Fußball. Spätestens mit dem WM-Triumph vor vier Jahren hatte sich Löw, immerhin schon 58 Jahre alt, endgültig einen Platz gesichert im deutschen Trainer-Olymp. In das Herberger-Schön-Beckenbauer-Universum hatte er sich lässig Eintritt verschafft. Die Tage von Russland, gerade die unwürdige Partie gegen Südkorea aber haben deutlich gemacht, dass diese Leichtigkeit verflogen ist. Es ist ein krachender Aufprall für Löw, der sich, so heißt es, seit einigen Jahren in einer Art Schwebezustand befindet. Seit 14 Jahren gehört er zum Inventar des DFB und ist seit zwölf Jahren sein Leitender Angestellter. Zwölf Jahre, in denen er den deutschen Fußball auf ein höheres Level, die Nationalmannschaft in seiner Zeit als Cheftrainer immer ins Halbfinale geführt hat, stets als Gruppensieger.

Ob er sich nun noch einmal aufraffen kann für die WM in vier Jahren in Katar, muss ernsthaft bezweifelt werden. Schon nach dem Turnier in Brasilien hatte Löw zunächst erhebliche Probleme mit der Motivationsfindung offenbart. Der Grund für ihn weiterzumachen, lag auch im großen Anreiz, den Titel zu verteidigen. Das Vorhaben ist nun gescheitert.

Die letzte Entschlossenheit fehlte

Irgendwo auf dem Weg zwischen Rio und Russland war auch der deutschen Mannschaft die absolute Begeisterung abhandengekommen. Nicht weniger als neun Weltmeister waren in Russland in der DFB-Reisegruppe vertreten. Gegen Mexiko standen acht davon in der Anfangsformation. Löw hatte immer wieder die "Gier und den Ehrgeiz" hervorgehoben, die es galt, sich nach dem Triumph von Rio zu bewahren. Die Mannschaft hat es nicht geschafft, selbst wenn Löw mit der Hereinnahme einiger Confed-Cup-Sieger von 2017 frischen Wind in das Team brachte.

Der Erfolg, so scheint es, hat sehr zufrieden gemacht, zu zufrieden. Es ist nicht einmal unwahrscheinlich, dass sich im Unterbewussten ein Es-wird-schon-irgendwie-gutgehen-Gefühl eingenistet hat bei all den aus etlichen Wettkämpfen gestählten tapferen Streitern. Auffällig war jedenfalls: Die letzten, entscheidenden Prozente der Entschlossenheit und des Willens, die es für eine erfolgreiche Mission bedurft hätte, fehlten.

Die bedingungslose Sehnsucht nach weiteren Großtaten, sie war nicht vorhanden. Zwar trat nach dem missratenen Auftakt gegen Mexiko eine leichte Besserung ein, aber nach dem Zittersieg gegen Schweden war dieser Fußballzwerg Südkorea eine Nummer zu groß für Deutschlands Elitekicker.

Zu klein geriet auch dieser unzuverlässige Begleiter, der sich nicht auf Bestellung zu einer WM locken lässt. Der vielbeschworene Geist, der die Truppe seit den Tagen des Campo Bahia in Santo André bis zum Finale in Rio begleitet hatte, ließ sich in Watutinki zu selten blicken. Ein Aha-Erlebnis wie das 4:0 gegen Portugal zum Auftakt des Turniers 2014 hat gefehlt. Dabei ist es nicht einmal ausschlaggebend, dass der DFB mit der Wahl des Quartiers in der grünen Einöde am Fuße der Betongebirge Moskaus nicht den Geschmack aller Spieler getroffen hat - selbst wenn die meist halbherzig das Gegenteil versicherten. Oder sie nahmen es mit Humor. "So ist die Vorfreude auf den eigenen Urlaub umso größer", sagte Toni Kroos zu Beginn der WM. "Fürs Fußballspielen ist es gut." Es war, wie sich herausstellen sollte, nicht wirklich gut. Das Auftreten der deutschen Elf eher geist- und emotionslos.

Dabei haben sich die Spieler und das Trainerteam gegen den Eindruck der Spaltung ordentlich zu wehren versucht. Eine "Grüppchenbildung", nein, die gebe es keinesfalls, haben sie einstimmig versichert. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass es knarrte und knackte im Gerüst. Abwehrspieler Jerome Boateng und Mats Hummels waren zunächst unzufrieden mit dem schlampigen Spiel der Vorderleute. Ihre von Löw hochverehrten Weltmeister-Kollegen Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil und Thomas Müller hatten in Russland zu viel mit sich selbst zu tun, als dass sie als Anker für die Jungen nützlich sein konnten.

Eine Mischung mit Konfliktpotenzial

Junge Stammkräfte wie Joshua Kimmich beanspruchten für sich mehr Freiheiten und wollten mitreden. Confed-Cup-Sieger wie Leon Goretzka mussten mit einer Nebenrolle zufrieden sein. Diese Mischung barg erhebliches Konfliktpotenzial. Löw bezog vor allem die Führungskräfte ein. Die sportlich-taktische Unordnung hat den Teamfrieden geschädigt, auch wenn Teammanager Oliver Bierhoff Risse im Konstrukt nicht erkennen wollte: "Ich sehe keinerlei Konflikte. Es gibt wie immer Spieler, die mehr zusammen sind oder weniger."

Auch Löw hat es offensichtlich nicht geschafft, die Einzelteile sachgerecht zusammenzufügen. Ohnehin hat die WM in Russland an seinem Beispiel besonders verdeutlicht, dass selbst starke Trainer ihre erheblichen Schwächen kaum kaschieren können. Seiner ursprünglichen Aufgabe als Fußballlehrer ist der Freiburger in Russland nur unzureichend gerecht geworden.

Es gibt da diese schöne Episode von Pep Guardiola. Als der damalige Mittelfeldspieler des FC Barcelona einst merkte, dass das Spiel vollkommen in die falsche Richtung lief, trabte er an die Seitenlinie und holte sich Rat bei seinem Trainer: dem großen Johan Cruyff. Der soll ihm angeblich flüsternd den Tipp gegeben haben: Spiel die Bälle einfach zu den Guten. Wann hat man dieses Bild zuletzt bei der deutschen Elf gesehen, dass etwa die Führungsspieler Kroos und Khedria zum Spielfeldrand laufen und Joachim Löw um Rat fragten? Natürlich ist auch der deutsche Trainer schon einmal dabei ertappt worden, wie er als Spielerflüsterer eingriff. In Russland aber hat er zwar viel gestikuliert, seine wenig ausgeprägte Neigung zum konkreten Coachen, zur direkten Einflussnahme aufs Spiel aber intensiv erkennen lassen. Womöglich ist Löw gerade in der Auftaktpartie selbst so überrascht worden von der beinahe bösartigen Idee der Mexikaner, eine andere Taktik zu wählen, dass er für einen direkten operativen Eingriff am offenen Herzen seiner Mannschaft schlicht überfordert war.

Schon bei der Kadernominierung hatte der Bundestrainer im Land für Aufregung gesorgt. Er ließ mit Leroy Sané von Manchester City die größte Sensation der abgelaufenen Premier-League-Saison zu Hause. Ein Spieler, für den die Zuschauer ins Stadion kommen, der alle Vorgaben erfüllt, die Löw an einen Stürmer stellt. Mit seiner rasenden Schnelligkeit, seinen ausgeprägten Qualitäten im Eins-gegen-Eins, seinen unberechenbaren Läufen in die Tiefe kann er jede Abwehr der Welt vor Probleme stellen.

Jetzt jedoch diese Personalie als Sinnbild für das Scheitern heranzuziehen, wäre völlig verfehlt. Zwar nimmt das Löw'sche Loyalitätsempfinden Spielern wie Julian Draxler und Mesut Özil gegenüber teils groteske Züge an, doch selbst Sané, ohnehin nur als Ergänzungsspieler vorgesehen, hätte nicht als Kitt für diese auseinandergebröckelte Mannschaft dienen können.