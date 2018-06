WM kompakt

Sotschi. Dank eines Last-Minute-Treffers ist England mit einem Sieg in die WM gestartet. Auch Belgien und Schweden wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2018

Mit einem Treffer in der Nachspielzeit hat Harry Kane der englischen Nationalmannschaft den erhofften Auftaktsieg über Tunesien beschert. Der Kapitän der „Three Lions“ traf nach einem Eckball zum 2:1. Lange Zeit deutete viel auf eine Überraschung hin. Zwar waren die „Three Lions“ dem Underdog deutlich überlegen, zwingende Torchancen blieben aber vor allem im zweiten Durchgang Mangelware. Kane hatte bereits nach elf Minuten für England getroffen. Den Ausgleich erzielte Ferjani Sassi noch vor dem Seitenwechsel per Foulelfmeter. Kyle Walker hatte Fakhreddine Ben Youssef mit dem Arm im Gesicht getroffen – eine harte Entscheidung.

Damit verpasste nach Argentinien, Deutschland und Brasilien der nächste Titelkandidat den erwarteten Auftaktsieg. Die Gruppe wird von Belgien angeführt. Der Mitfavorit bezwang den tapfer kämpfenden Turnier-Neuling Panama nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 3:0 (0:0). Dries Mertens (47.) und Romelu Lukaku (69./75.) sorgten vor 43.257 Zuschauern in Sotschi für die Entscheidung nach der Pause.

Schweden hat derweil den Druck auf Deutschland mit einem Auftaktsieg deutlich erhöht. Die Skandinavier meisterten ihre Pflichtaufgabe gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und haben damit wie Deutschland-Bezwinger Mexiko drei Punkte in der Gruppe F. Schon am Samstag können die Schweden in Sotschi das Projekt Titelverteidigung mit einem weiteren Sieg beenden und dem DFB-Team ein historisch frühzeitiges Ausscheiden bescheren. „Das wird nicht leicht gegen Deutschland. Die müssen ja gewinnen“, sagte Kapitän Andreas Granqvist, der in der 65. Minute einen Foulelfmeter gegen die harmlosen und schwerfälligen Asiaten verwandelte.

Die WM-Torschützen Foto: Li Ga/xinhua 3 Tore: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Foto: dpa 2 Tore: Diego Costa (Spanien)

2 Tore: Denis Tscheryschew (Russland)

Foto: dpa 1 Tor: Sergio Agüero (Argentinien)

1 Tor: Philippe Coutinho (Brasilien)

1 Tor: Artem Dschjuba (Russland)

Foto: dpa 1 Tor: Nacho Fernandez (Spanien)

Foto: Ricardo Mazalan 1 Tor: Alfred Finnbogason (Island)

1 Tor: Juri Gazinski (Russland)

1 Tor: Jose Gimenez (Uruguay)

1 Tor: Alexander Golowin (Russland)

Foto: dpa 1 Tor: Antoine Griezmann (Frankreich)

Foto: dpa 1 Tor: Mile Jedinak (Australien)

Foto: Mark Baker/AP 1 Tor: Aleksandar Kolarov (Serbien)

1 Tor: Hirving Lozano (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Luka Modric (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Paul Pogba (Frankreich)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Yussuf Poulsen (Dänemark)

1 Tor: Steven Zuber (Schweiz)

1 Eigentor: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

Foto: Czarek Sokolowski/AP 1 Eigentor: Oghenewkaro Etebo (Nigeria)

