Rückendeckung

29.06.2018 Istra. Auch im Falle eines Ausscheidens im Achtelfinale gegen Argentinien bei der Fußball-WM will der französische Verbandspräsident Noël Le Graët an Trainer Didier Deschamps festhalten.

"Ich folge Verträgen. Er hat bis 2020 unterschrieben, solange wird er da sein, was immer auch passiert", sagte Le Graët im Interview der französischen Sportzeitung "L'Equipe".

Deschamps steht nach den spielerisch wenig berauschenden Auftritten in Frankreich in der Kritik, auch mangelnde taktische Fähigkeiten werden ihm vorgeworfen. Der Weltmeister-Kapitän von 1998 hatte vor der WM seinen Vertrag bis 2020 verlängert.

Nach dem Abgang des früheren Superstars Zinédine Zidane bei Real Madrid stünde aber womöglich ein erstklassiger Nachfolger bereit. Deschamps macht gegen Argentinien sein 80. Länderspiel als Trainer, womit er alleiniger Rekordhalter vor Raymond Domenech (79) wird.

Le Graët, der vor der WM das Halbfinale als Ziel ausgegeben hat, ist vor dem Argentinien-Spiel am Samstag in Kasan zuversichtlich. "Frankreich wird gewinnen. Die Mannschaft war solide. Sie hat nicht viele Chancen herausgespielt, aber sie war nie in Schwierigkeiten", sagte der FFF-Chef. Argentinien sei ein sehr großes Fußball-Land, aber Frankreich könne die Stärken der Südamerikaner vereiteln. "Die Weltmeisterschaft beginnt jetzt. Frankreich ist bereit." (dpa)