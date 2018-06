Respekt vor Kolumbier James

17.06.2018 Kasan. Japans Fußball-Nationalmannschaft bangt vor dem WM-Auftakt gegen Kolumbien um den Einsatz des früheren Mainzers Shinji Okazaki.

Der 32 Jahre alte Angreifer konnte seit der Ankunft der Asiaten in ihrem WM-Camp in Kasan wegen Wadenproblemen nur individuell trainieren. Ob der Profi von Leicester City für den WM-Auftakt der Samurai Blue in der Gruppe H am 19. Juni in Saransk fit wird, ist noch unklar.

Großen Respekt haben die Japaner vor Kolumbiens Offensiv-Star James Rodríguez vom FC Bayern München, den die Bundesliga-Profis im Aufgebot aus der Liga kennen. "Er ist ihr Schlüsselspieler", sagte Genki Haraguchi, der zuletzt an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war und zur neuen Saison von Hertha BSC zu Hannover 96 wechselt. Gotoku Sakai vom Hamburger SV sagte über den Star der Kolumbianer: "James hat jetzt auch Ende der Saison sehr gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt und kommt mit viel Selbstvertrauen zur WM." (dpa)