Fans sitzen auf dem Trockenen

20.06.2018 Moskau. In Moskau sitzen einige durstige Fans derzeit auf dem Trockenen: Zahlreiche Bars und Bistros melden, dass das Bier bei ihnen ausverkauft ist.

Die Kneipen-Besitzer in Moskau haben ganz offensichtlich nicht mit dem immensen Bier-Durst der ausländischen Fans während der Fußball-WM gerechnet. In den ersten Tagen der Endrunde vermeldeten die Kellner zahlreiche Bars und Bistros immer wieder: "Der Gerstensaft ist ausverkauft." Wer nicht auf Wodka umsteigen wollte, war aufgeschmissen.

Tatsächlich erlebt die russische Hauptstadt schon während der ganzen WM einen wahren Ansturm feierlustiger Fans aus aller Herren Länder. Die hohen Temperaturen sorgen zudem dafür, dass das Leben in den Straßen Moskaus bis in die frühen Morgenstunden pulsiert. Die Kneipen und Fußgängerzonen sind proppenvoll - nicht nur bei den russischen Spielen.

Russland liegt beim Alkoholkonsum pro Jahr und Bürger weltweit auf dem 14. Platz. Bei der reinen Bier-Statistik reicht es aber "nur" zum 32. Rang. Das liegt nach Experten-Meinung vor allem daran, dass die Steuern hoch und die Kaufkraft der Konsumenten niedrig sei.

Schuld ist aber auch das Jahr 2011: Erst damals wurde Bier in Russland als Alkohol eingestuft. Seitdem ist der Verkauf nachts verboten. Zudem gibt es den Gerstensaft nicht mehr an Kiosken und in großen Mengen zu kaufen. (SID)