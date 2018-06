19.06.2018 Istra. Stürmerstar Antoine Griezmann hat im Training vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Peru am Donnerstag (17.00 Uhr) in Jekaterinburg wegen einer Knöchelverletzung kürzertreten müssen.

Sein Einsatz gegen die Südamerikaner soll aber nicht in Gefahr sein. "Sein Knöchel war nach dem Australien-Spiel ein wenig geschwollen. Es ist aber nichts Schlimmes", berichtete Vize-Kapitän Raphael Varane am Dienstag auf der Pressekonferenz der Franzosen in Istra. Kleinere Blessuren mussten auch die Verteidiger Thomas Lemar und Samuel Umtiti auskurieren.

Varane gab auch Auskunft über den Gemütszustand von Paul Pogba, der trotz der Kritik der vergangenen Wochen "nicht verbittert" sei. "Wenn ihr ein bisschen positiver berichten könntet, wäre es schön", rief Varane den französischen Journalisten scherzhaft zu. Pogba hatte zuletzt beklagt, dass er vom teuersten zum am meisten kritisierten Fußballer der Welt geworden sei. (dpa)