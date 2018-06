Dem Fußballwahnsinn entkommen

Bonn. Zu viel Schwarz-Rot-Gold an jeder Ecke? Jubelnde Fans sind ein Synonym für Lärmbelästigung? So entkommen Sie dem Bonner WM-Trubel.

Von Sebastian Meltz, 15.06.2018

Die WM 2018 ist angerollt und es gibt kein Zurück. Ein Arpeggio aus jubelnden Fans, klirrenden Bierflaschen, tieftönigen Stadiontrommeln und den durchdringenden Stimmen deutscher Fußball-Kommentatoren schallt aus Kneipen, Imbissen und Wohnzimmern durch die Fußgängerzonen der Bundesstadt.

Supermärkte und Discounter bewerben jedes x-beliebige Produkt als Fußball-Devotionalie. Im Büro übertrumpfen sich die Arbeitskollegen gegenseitig mit spitzfindigem WM-Small-Talk. Kaum ein Restaurant oder Kiosk kommt ohne Live-Übertragungen aus. Wer es trotzdem schafft, das alles auszublenden, begegnet morgens im Flur doch dem Nachbarn im Deutschlandtrikot.

Es gibt kein Entkommen. Oder doch? Wir haben einmal aufgelistet, wie Sie dem WM-Wahnsinn entkommen können. Ohne Garantie.

1 Zwölf Tage und Zwölf Nächte weder essen noch sprechen

Passend zum WM-Start zeigt Lyn Bentschik in der Bundeskunsthalle eine Re-Performance von Marina Abramovics „House with the Ocean View“. Sie darf zwölf Tage und zwölf Nächte weder essen noch sprechen und wird drei "schwebende" Räume nicht verlassen. Vor jedem Raum ist sicherheitshalber eine Leiter angebracht, jedoch sind riesige Tranchiermesser mit nach oben gerichteter Klinge anstelle normaler Sprossen installiert.

House with the Ocean View ist bis zum 24. Juni in der Bundeskunsthalle, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, täglich von 10 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs bis 21 Uhr, zu sehen.

2 Ab ins Kino

Jeden Donnerstag veröffentlichen wir unsere Filmecke mit den Neustarts der örtlichen Lichtspielhäusern. Statt Bier und Public Viewing gibt es Popcorn im Kinosaal. Für mindestens die Länge eines Fußballspiels.

Vorsicht: Das Kinopolis überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, beide Halbfinals sowie das Spiel um Platz drei und das Finale live auf der großen Kinoleinwand.

3 Wellness und Entspannung

Wir haben einige Thermen in Bonn und der Umgebung aufgelistet, die einen Besuch wert sind. Zum Beispiel die Thermen & Badewelt Euskirchen.

4 Tiere besuchen

In der Waldau im Kottenforst sind neben Rot- und Dammhirschen auch Wildschweine und viele Vögel zu beobachten. Gerade frühmorgens, wenn die Herden über die Weiden ziehen, bietet sich ein unvergesslicher Anblick. Neben dem Waldspielplatz befindet sich in der Waldau ein Naturkundemuseum und ein Waldlehrpfad.

Der Wald- und Wildpark Rolandseck präsentiert sich als ein offenes Freigehege mit viel unberührter Natur, wo man auf Schritt und Tritt wilden Tieren begegnet. Ein Erlebnisspaziergang, bei dem Hirsche, Mufflons, Wildschweine, Damwild, Hochlandrinder, Bergziegen und Esel an einem vorbeilaufen.

5 Gerade am Wochenende fliehen

Gerade an den Wochenenden füllen sich gleichermaßen WM-Lager und Biergläser. In unseren Freizeittipps, die wir zu jedem Wochenende aktualisieren, finden sich zahlreiche Anlässe, Public Viewing und Co den Rücken zu kehren.

