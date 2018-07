Moskau. Frankreich hat das WM-Finale gewonnen und sich zum zweiten Mal zum Fußball-Weltmeister gekrönt. Die Mannschaft von Didier Deschamps setzte sich in einem spektakulären Endspiel 4:2 gegen Kroatien durch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.07.2018

Der Nachfolger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Weltmeister 2014 heißt Frankreich. Die Equipe Tricolore setzte sich im Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft gegen Kroatien in einem torreichen Finale 4:2 durch und feierte damit im dritten Endspiel ihren zweiten Titel. 1998 hatte Zinedine Zidane L'Equipe zum Titel geführt.

Ausgerechnet durch ein Eigentor von Mario Mandzukic war Frankreich vor rund 80.000 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion zunächst in Führung gegangen. Es war das erste Eigentor in einem WM-Endspiel überhaupt. Der ehemalige Bayernstürmer verlängerte einen Freistoß von Antoine Griezmann ins eigene Netz. Allerdings war der Freistoß fragwürdig. Und: bis zu diesem Zeitpunkt hatte Kroatien den besseren Eindruck hinterlassen. Mit einem satten Linksschuss glich Ivan Perisic nach einer halben Stunde für den Underdog aus. Kurz vor dem Wechsel traf Griezmann per Elfmeter zur erneuten Führung. Zuvor hatte Perisic den Ball gegen die Hand bekommen. Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien zeigte nach Video-Analyse auf den Strafpunkt - eine umstrittene Entscheidung. Nur wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff verpasste Domagoj Vida den Ausgleich.

Nach dem Wechsel übernahmen die Franzosen die Initiative - und das erfolgreich. Zunächst traf Paul Pogba zum 3:1, bevor Kylian Mbappe sogar auf 4:1 erhöhte. Mandzukic nutzte schließlich einen Fehler von Torhüter Hugo Lloris zum 2:4. Real-Star Ivan Rakitic verpasste wenige Minuten später den Anschlusstreffer. Frankreich konzentrierte sich fortan auf die Defensive. Die zunehmend müde wirkenden Kroaten fanden kein Mittel mehr. Es war das torreichste WM-Endspiel seit 60 Jahren. Frankreichs Trainer Deschamps setzte sich mit dem Titel ein weiteres Denkmal: 1998 hatte er den Pokal als Kapitän entgegen genommen. Der 49-Jährige ist nach Franz Beckenbauer und Mario Zagallo der dritte Fußballer, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde. "Ich weiß gar nicht, wo ich bin", sagte Griezmann nach dem Spiel. "Aber ich bin glücklich. Wir haben es geschafft, wir haben den Pokal nach Frankreich geholt."

WM-Finale Frankreich - Kroatien Foto: Christian Charisius Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (M) feiert ausgelassen das 3:1.

Foto: Martin Meissner Frankreich ist Weltmeister!

Foto: dpa Die Spieler aus Frankreich (l) und Kroatien stehen vor Spielbeginn auf dem Platz.

Foto: Cezaro De Luca Ein Sicherheitsmann versucht die weiblichen Flitzer zu fassen.

Foto: dpa

Der Moment des 0:1: Mario Mandzukic aus Kroatien trifft zum 0:1 ins eigene Netz.

Foto: Martin Meissner Vom Kopf des Kroaten Mario Mandzukic fällt der Ball ins Tor.

Foto: dpa Antoine Griezmann aus Frankreich (r), Raphael Varane aus Frankreich (2.v.r.), Benjamin Pavard aus Frankreich und Blaise Matuidi aus Frankreich (l) bejubeln das Eigentor zum 1:0 durch Kroatiens Mandzukic



Foto: Christian Charisius Schiedsrichter Nestor Pitana entschied nach Videobeweis auf Elfmeter.

Ivan Perisic (lM) aus Kroatien wird nach dem Tor zum 2:1 von seinen Teamkollegen umjubelt.

Foto: dpa Ivan Perisic aus Kroatien erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1.

Foto: Thanassis Stavrakis Kylian Mbappé ist der zweitjüngste Torschütze in der WM-Final-Geschichte.

Foto: Thanassis Stavrakis Superstar Will Smith trat mit Era Istrefi und Nicky Jam bei der Schlussfeier auf.

Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa Der amerikanische Superstar Will Smith, die Sängerin Era Istrefi aus dem Kosovo und der Sänger Nicky Jam singen bei der Schlussfeier.

Zuvor hatte Philipp Lahm den WM-Pokal ins Stadion gebracht. Bei der Eröffnungsfeier trat unter anderem Superstar Will Smith hemeinsam mit Sängerin Era Istrefi aus dem Kosovo und Nicky Jam auf.