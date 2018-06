WM kompakt

Antoine Griezmann (l) hat Frankreich per Elfmeter im Achtefinalspiel gegen Argentinien in Führung geschossen.

Bonn. Die entfesselten Jungstars der Equipe Tricolore haben Lionel Messi und die Vizeweltmeister aus Argentinien in einem begeisternden Achtelfinale aus dem WM-Turnier geworfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.06.2018

Der überragende Kylian Mbappé hat Frankreich mit Hochgeschwindigkeits-Fußball ins WM-Viertelfinale geführt und die Titelträume von Argentiniens Superstar Lionel Messi bei dessen vermutlich letzter WM beendet. Die Équipe tricolore setzte sich am Samstag in einer hochklassigen und spannenden Partie vor 42 873 Zuschauern in Kasan mit 4:3 (1:1) durch. Frankreich gehört nach der offensiv überzeugenden Leistung endgültig zum Kreis der WM-Favoriten - für Messi bleibt der Goldpokal vermutlich eine unerfüllte Sehnsucht.

Mbappé entschied die Partie mit zwei sehenswerten Treffern (64./68. Minute). Antoine Griezman hatte Les Bleus per Elfmeter nach Foul an Mbappé in Führung gebracht (13.), Ángel di María glich mit einem fulminanten Weitschuss aus (41.). Gabriel Mercado lenkte einen Messi-Schuss zur Führung für Argentinien ins Tor (48.), ehe der Stuttgarter Benjamin Pavard traf (57.). In der Nachspielzeit machte es Sergio Agüero (90.+3) noch einmal kurze Zeit spannend.

Das Team von Frankreich-Coach Didier Deschamps dominierte die Partie mit Tempofußball und verdiente sich so den Einzug ins Viertelfinale am kommenden Freitag in Nischni Nowgorod gegen gegen den Sieger der Partie zwischen Uruguay und Portugal. Messi enttäuschte bis auf wenige Szenen. Auf den Tag genau vor zwölf Jahren war er beim Sommermärchen im Viertelfinale gegen Deutschland erstmals bei einer WM ausgeschieden. Ein Tor in einem WM-K.o.-Spiel wollte ihm wieder nicht gelingen.

Deutscher im Achtefinale dabei

Im zweiten Achtefinalspiel treffen am Abend (20 Uhr) Uruguay und Portugal aufeinander. Dann ist trotz des Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft dennoch auch ein Deutscher dabei: Der deutsche Schiedsrichter Bastian Dankert wird bei der Partie als Video-Assistent im Einsatz sein. Der Rostocker unterstützt in Sotschi den Chef-Videoschiedsrichter Mark Geiger aus den USA. Referee der Partie ist der Mexikaner Cesar Ramos.

WM-Einsatz wegen Gang aufs Klo verpasst

Dass ein Gang aufs Klo weitreichende Konsequenzen haben kann, musste der iranische Nationalspieler Pejman Montazeri erfahren. Wie erst am Samstag bekannt wurde, sollte Montazeri eigentlich im Auftaktmatch gegen Marokko spielen. Doch kurz vor seiner Einwechslung musste er noch einmal kurz aufs Klo - und verpasste so seinen Einsatz. Statt des 34-jährigen Routiniers kam der 22 Jahre alte Majid Hosseini im Auftaktmatch gegen Marokko zu seinem ersten WM-Einsatz. Und nicht nur das: Hosseini spielte beim 1:0-Sieg seines Teams dann so gut, dass er auch in den beiden weiteren Partien gegen Spanien (0:1) und Portugal (1:1) aufgestellt wurde; Montazeri hingegen bekam keine WM-Chance mehr.

Das Achtelfinale

30. Juni:

Frankreich - Argentinien (16 Uhr)

Uruguay - Portugal (20 Uhr)

01. Juli:

Russland - Spanien (16 Uhr)

Kroatien - Dänemark (20 Uhr)

02. Juli:

Brasilien - Mexiko (16 Uhr)

Belgien - Japan (20 Uhr)

03. Juli:

Schweden - Schweiz (16 Uhr)

Kolumbien - England (20 Uhr)

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: dpa Portugal (B): Als zweiter in der Gruppe B setzte sich Portugal durch.

Foto: dpa Spanien (B): Isco aus Spanien (2.v.l.) bejubelt mit seinen Teamkollegen den Treffer zum 1:1. Als erster Gruppensieger hat sich Spanien in der Gruppe B durchgesetzt.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Dänemark (C): Von einem Fußball-Fest konnte wahrlich keine Rede sein: Beim tristen und torlosen Sommerkick zwischen Frankreich und Dänemark gab es Pfiffe von den Rängen. Mit dem ersten 0:0 bei der Fußball-WM in Russland hat Frankreich auch Gegner Dänemark zum Weiterkommen verholfen.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.

Foto: Petr David Josek/AP Argentinien (D): Das war ganz knapp für Lionel Messi. Erst wenige Minuten vor Schluss gelingt Argentinien der notwendige Siegtreffer gegen Nigeria. Das WM-Aus ist vorerst abgewendet.

Foto: Federico Gambarini Rekordchampion Brasilien hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland das Achtelfinale erreicht.

Foto: AP Das Tor von Blerim Dzemaili läutet das Spiel gegen Costa Rica ein. Mit einem Unentschieden zieht die Schweiz eine Runde weiter.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press Die Schweden stehen erstmals seit 2006 wieder in der K.o.-Runde.

Foto: Wang Yuguo/Xinhua Hirving Lozano nach seinem Treffer gegen Deutschland. Deutschland hatte gepatzt und Mexiko kam trotz einer Niederlage gegen Schweden weiter.

Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien, Panama und England setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

Foto: He Canling/xinhua Kolumbien (H): Dank eines 1:0-Erfolgs über den Senegal hat sich Kolumbien das Achtelfinal-Ticket als Gruppensieger gesichert.

Foto: Liu Dawei/xinhua Japan (H): Kuriosum bei der WM: Japan sichert sich durch die Fairplay-Wertung das Weiterkommen.

GA-Tippspiel

Im Ga-Tippspiel gibt es derweil wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Die GA-User duke31 und power39 führen die Tabelle mit je 92 Punkten an, gefolgt von Jo, Pool, Rasen und Schlaufuxx, die alle mit je 90 Punkten auf dem dritten Platz stehen. Mehr zum GA-Tippspiel gibt es hier.

Die WM-Torschützen Foto: dpa 5 Tore: Harry Kane (England)

Foto: AFP 4 Tore: Romelu Lukaku (Belgien)

Foto: ap 4 Tore: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Foto: dpa 3 Tore: Diego Costa (Spanien)

3 Tore: Denis Tscheryschew (Russland)

Foto: AFP 2 Tore: Anders Granqvist (Schweden)

2 Tore: Philippe Coutinho (Brasilien)

2 Tore: Artem Dschjuba (Russland)

Foto: Lee Jin-Man 2 Tore: Heung-Min Son (Südkorea)

Foto: Antonio Calanni/AP 2 Tore: Eden Hazard (Belgien)

Foto: ap 2 Tore: Mile Jedinak (Australien)

Foto: dpa 2 Tore: Luka Modric (Kroatien)

Foto: Darko Vojinovic/AP 2 Tore: Ahmed Musa (Nigeria)

Foto: dpa 2 Tore: Mohamed Salah (Ägypten)

Foto: dpa 2 Tore: John Stones (England)

Foto: dpa 2 Tore: Luis Suarez (Uruguay)

Foto: dpa 1 Tor: Sergio Agüero (Argentinien)

1 Tor: Salem Al-Dausari (Saudi Arabien)

Foto: dpa 1 Tor: Karim Ansarifard (Iran)

Foto: dpa 1 Tor: Iago Aspas (Spanien)

Foto: dpa 1 Tor: Milan Badelj (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Felipe Baloy (Panama)

Foto: Federico Gambarini 1 Tor: Michy Batshuayi (Belgien)

Foto: AFP 1 Tor: Khalid Boutaib (Iran)

1 Tor: Andre Carrillo (Peru)

Foto: AP 1 Tor: Juan Cuadrado (Kolumbien)

Foto: dpa 1 Tor: Youssef En-Nesyri (Marokko)

Foto: dpa 1 Tor: Christian Eriksen (Dänemark)

Foto: dpa 1 Tor: Radamel Falcao (Kolumbien)

Foto: dpa 1 Tor: Nacho Fernandez (Spanien)

Foto: Ricardo Mazalan 1 Tor: Alfred Finnbogason (Island)

1 Tor: Juri Gazinski (Russland)

1 Tor: Jose Gimenez (Uruguay)

1 Tor: Alexander Golowin (Russland)

Foto: dpa 1 Tor: Antoine Griezmann (Frankreich)

1 Tor: Paulo Guerrero (Peru)

Foto: Marius Becker/Archiv 1 Tor: Javier Hernandez "Chicharito" (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Keisuke Honda (Japan)

1 Tor: Takashi Inui (Japan)

Foto: AFP 1 Tor: Isco (Spanien)

Foto: dpa 1 Tor: Adnan Januzaj (Belgien)

1 Tor: Shinji Kagawa (Japan)

Foto: Mark Baker/AP 1 Tor: Aleksandar Kolarov (Serbien)

Foto: Frank Augstein/AP 1 Tor: Toni Kroos (Deutschland)

1 Tor: Grzegorz Krychowiak (Polen)

Foto: Matthias Schrader/AP 1 Tor: Jesse Lingard (England)

1 Tor: Hirving Lozano (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Sadio Mane (Senegal)

Foto: dpa 1 Tor: Kylian Mbappe (Frankreich)

Foto: AFP 1 Tor: Dries Mertens (Belgien)

Foto: dpa 1 Tor: Lionel Messi (Argentinien)

Foto: dpa 1 Tor: Yerry Mina (Kolumbien)

Foto: Chen Cheng/Xinhua 1 Tor: Aleksandar Mitrovic (Serbien)

Foto: ap 1 Tor: Victor Moses (Nigeria)

Foto: Federico Gambarini 1 Tor: Neymar (Brasilien)

1 Tor: M'Baye Niang (Senegal)

1 Tor: Yuya Osako (Japan)

Foto: dpa 1 Tor: Ivan Perisic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Paul Pogba (Frankreich)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Yussuf Poulsen (Dänemark)

Foto: AFP 1 Tor: Ricardo Quaresma (Portugal)

1 Tor: Juan Quintero (Kolumbien)

Foto: dpa 1 Tor: Ivan Rakitic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Ante Rebic (Kroatien)

1 Tor: Marco Reus (Deutschland)

Foto: dpa 1 Tor: Marcos Rojo (Argentinien)

Foto: AFP 1 Tor: Ferjani Sassi (Tunesien)

Foto: AP 1 Tor: Wahbi Khazri (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Xherdan Shaqiri (Schweiz)

Foto: dpa 1 Tor: Gylfi Sigurdsson (Island)

Foto: Eduardo Verdugo/AP 1 Tor: Carlos Vela (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Moussa Wague (Senegal)

Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE 1 Tor: Granit Xhaka (Schweiz)

1 Tor: Steven Zuber (Schweiz)

Foto: AP 1 Tor: Paulinho (Brasilien)

Foto: AP 1 Tor: Blerim Dzemaili (Schweiz)

Foto: dpa 1 Tor: Ludwig Augustinsson (Schweden)

Foto: dpa 1 Tor: Fakhreddine Ben Youssef (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Younggwon Kim (Südkorea)

1 Eigentor: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

1 Eigentor: Thiago Cionek (Polen)

Foto: Czarek Sokolowski/AP 1 Eigentor: Oghenewkaro Etebo (Nigeria)

Foto: AP 1 Eigentor: Yassine Meriah (Tunesien)

Foto: dpa 1 Eigentor: Ahmed Fathy (l., Ägypten)

1 Eigentor: Denis Tscheryschew (Russland)

Foto: AP 1 Eigentor: Edson Alvares

(Mit Material vom sid und dpa)