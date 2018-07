WM kompakt

Bonn. Die erste Halbfinalbegegnung der Fußball-WM in Russland steht fest: Frankreich und Belgien kämpfen am 10. Juli um ein Finalticket. Brasilien und Uruguay müssen nach Hause fahren.

Die Belgier haben bei der WM in Russland für eine weitere Sensation gesorgt und Rekord-Weltmeister Brasilien aus dem Wettbewerb geworfen. Im zweiten Viertelfinale in Kasan gewannen die Roten Teufel mit 2:1 gegen die Selecao.

Fernandinho (13., Eigentor) und der Ex-Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne (31.) schossen die Siegtore. für Belgien Dem Ex-Leverkusener Renato Augusto (76.) gelang nur noch das Anschlusstor.

Im Halbfinale trifft Belgien am kommenden Dienstag um 20 Uhr in St. Petersburg auf Vize-Europameister Frankreich.

Franzosen ziehen als erste Mannschaft ins Halbfinale ein

Frankreich ist ins Halbfinale der Fußball-WM in Russland eingezogen. Der Vize-Europameister bezwang in Nischni Nowgorod Uruguay mit 2:0. In der Runde der letzten Vier trifft die Equipe Tricolore am Dienstag auf die Belgier.

In einer hart umkämpften Partie brachte Raphael Varane die Franzosen vor dem Wechsel in Führung. Der Verteidiger von Real Madrid traf nach einer Ecke per Kopf. Nach einer guten Stunde nahm sich Antoine Griezmann ein Herz und zog aus knapp zwanzig Metern ab. Den Ball faustete Uruguays Keeper Fernando Muslera ins eigene Netz. "Frankreich war eine sehr starke Mannschaft, uns hat heute die Torgefahr gefehlt. Natürlich sind wir enttäuscht", sagte Uruguays Kapitän Diego Godin. Die Südamerikaner konnten den Ausfall ihres Stürmerstars Cavani nicht auffangen, der beinharte Verteidiger Jose Gimenez weinte schon vor dem Schlusspfiff.

Bierhoff rudert zurück

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff hat versucht, sich von seinen eigenen Aussagen bezüglich Mesut Özil zu distanzieren. "Leider wird diese Diskussion auch noch nach Wochen sehr emotional geführt. Es tut mir leid, dass ich mich da offenbar falsch ausgedrückt habe und diese Aussagen missinterpretiert werden", sagte Bierhoff der Bild-Zeitung.

Der Europameister von 1996 hatte zuvor im Interview mit der Welt gesagt: "Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet."

Diese Aussagen, so Bierhoff am Tag danach, bedeuteten "in keinem Fall, dass es im Nachhinein falsch gewesen sei, Mesut mitzunehmen". Was er sage, sei, "dass wir im Vorfeld der WM vor der Frage standen, ob er aus sportlichen Gründen mitfährt. Wir haben uns bewusst für ihn entschieden. Und dazu stehen wir auch". Man werde in der Analyse "natürlich auch mit Mesut über dieses Thema sprechen".

Das Achtelfinale

30. Juni:

Frankreich - Argentinien: 4:3

Uruguay - Portugal: 1:2

01. Juli:

Russland - Spanien 4:3 i.E.

Kroatien - Dänemark 3:2 i.E.

02. Juli:

Brasilien - Mexiko 2:0

Belgien - Japan 3:2

03. Juli:

Schweden - Schweiz 1:0

Kolumbien - England 4:3 i.E.

Das Viertelfinale

06. Juli:

Uruguay - Frankreich 0:2

Brasilien - Belgien 1:2

07. Juli:

Schweden - England (16 Uhr)

Russland - Kroatien (20 Uhr)

Diese Teams stehen im Viertelfinale Foto: dpa Harry Kane jubelt über sein Tor. England steht im Viertelfinale der WM 2018.

Foto: David Vincent/AP Frankreichs Mannschaft bejubelt den Führungstreffer.

Foto: Ye Pingfan/xinhua Uruguays Spieler bejubeln den Treffer von Edison Cavani zur 1:0-Führung.

Foto: dpa Roman Sobnin (l) aus Russland und Ilja Kutepow aus Russland jubeln über den Sieg.

Foto: Gregorio Borgia/AP Das Team von Kroatien hat das WM-Viertelfinale erreicht.

Foto: xinhua Brasiliens Star Neymar und seine Mitspieler feiern den Sieg gegen Serbien.

Foto: dpa Vincent Kompany (M) und Torwart Thibaut Courtois aus Belgien bejubeln den Sieg.

Foto: Martin Meissner/AP Schwedens Spieler bejubeln das 1:0 gegen die Eidgenossen. Die Führung konnten die Skandinavier bis zum Abpfiff behaupten.

Das Halbfinale

10. Juli:

Frankreich - Belgien (20 Uhr)

11. Juli:

Schweden/England - Russland/Kroatien (20 Uhr)

GA-Tippspiel

Im GA-Tippspiel gibt es weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Der GA-User duke31 führt die Tabelle mit 119 Punkten an, gefolgt tojutoju mit 117 und von power39 mit 116 Punkten. Mehr zum GA-Tippspiel gibt es hier.

Die WM-Torschützen Foto: dpa 6 Tore: Harry Kane (England)

Foto: AFP 4 Tore: Romelu Lukaku (Belgien)

Foto: ap 4 Tore: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Foto: dpa 3 Tore: Diego Costa (Spanien)

Foto: dpa 3 Tore: Kylian Mbappe (Frankreich)

3 Tore: Denis Tscheryschew (Russland)

Foto: Darko Vojinovic 2 Tore: Edinson Cavani (Uruguay)

Foto: AFP 2 Tore: Anders Granqvist (Schweden)

2 Tore: Philippe Coutinho (Brasilien)

2 Tore: Artem Dschjuba (Russland)

Foto: Lee Jin-Man 2 Tore: Heung-Min Son (Südkorea)

Foto: Antonio Calanni/AP 2 Tore: Eden Hazard (Belgien)

Foto: ap 2 Tore: Mile Jedinak (Australien)

Foto: dpa 2 Tore: Luka Modric (Kroatien)

Foto: Darko Vojinovic/AP 2 Tore: Ahmed Musa (Nigeria)

Foto: Federico Gambarini 2 Tore: Neymar (Brasilien)

Foto: dpa 2 Tore: Mohamed Salah (Ägypten)

Foto: dpa 2 Tore: John Stones (England)

Foto: dpa 2 Tore: Luis Suarez (Uruguay)

Foto: Rungroj Yongrit 1 Tor: Artem Dzyuba

Foto: dpa 1 Tor: Sergio Agüero (Argentinien)

1 Tor: Salem Al-Dausari (Saudi Arabien)

Foto: dpa 1 Tor: Karim Ansarifard (Iran)

Foto: dpa 1 Tor: Iago Aspas (Spanien)

Foto: dpa 1 Tor: Milan Badelj (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Felipe Baloy (Panama)

Foto: Federico Gambarini 1 Tor: Michy Batshuayi (Belgien)

Foto: David Vincent/AP 1 Tor: Benjamin Pavard (Frankreich)

Foto: AFP 1 Tor: Khalid Boutaib (Iran)

Foto: Petr David Josek/AP 1 Tor: Nacer Chadli (Belgien)

Foto: Francisco Seco/AP 1 Tor: Pepe (Portugal)

1 Tor: Andre Carrillo (Peru)

Foto: Antonio Cotrim 1 Tor: Ángel di María (Argentinien)

Foto: AP 1 Tor: Juan Cuadrado (Kolumbien)

Foto: dpa 1 Tor: Youssef En-Nesyri (Marokko)

Foto: dpa 1 Tor: Christian Eriksen (Dänemark)

Foto: Joe Castro 1 Tor: Gabriel Mercado (Argentinien)

Foto: dpa 1 Tor: Radamel Falcao (Kolumbien)

Foto: dpa 1 Tor: Roberto Firmino (Brasilien)

Foto: Dirk Waem/BELGA 1 Tor: Marouane Fellaini (Belgien)

Foto: dpa 1 Tor: Nacho Fernandez (Spanien)

Foto: Andreas Gebert 1 Tor: Serbio Agüero (Argentinien)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Mathias Jörgensen

Foto: Bai Yueqi/xinhua 1 Tor: Mario Mandzukic

Foto: Ricardo Mazalan 1 Tor: Alfred Finnbogason (Island)

Foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press 1 Tor: Emil Forsberg (Schweden)

1 Tor: Juri Gazinski (Russland)

1 Tor: Jose Gimenez (Uruguay)

Foto: dpa 2 Tore: Yerry Mina (Kolumbien)

1 Tor: Alexander Golowin (Russland)

1 Tor: Paulo Guerrero (Peru)

Foto: Bruno Fahy/BELGA 1 Tor: Jan Vertonghen (Belgien)

Foto: Marius Becker/Archiv 1 Tor: Javier Hernandez "Chicharito" (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Keisuke Honda (Japan)

1 Tor: Takashi Inui (Japan)

Foto: AFP 1 Tor: Isco (Spanien)

Foto: dpa 1 Tor: Adnan Januzaj (Belgien)

1 Tor: Shinji Kagawa (Japan)

Foto: Mark Baker/AP 1 Tor: Aleksandar Kolarov (Serbien)

Foto: Frank Augstein/AP 1 Tor: Toni Kroos (Deutschland)

1 Tor: Grzegorz Krychowiak (Polen)

Foto: Matthias Schrader/AP 1 Tor: Jesse Lingard (England)

1 Tor: Hirving Lozano (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Sadio Mane (Senegal)

Foto: AFP 1 Tor: Dries Mertens (Belgien)

Foto: dpa 1 Tor: Lionel Messi (Argentinien)

Foto: Chen Cheng/Xinhua 1 Tor: Aleksandar Mitrovic (Serbien)

Foto: ap 1 Tor: Victor Moses (Nigeria)

1 Tor: M'Baye Niang (Senegal)

1 Tor: Yuya Osako (Japan)

Foto: dpa 1 Tor: Ivan Perisic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Paul Pogba (Frankreich)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Yussuf Poulsen (Dänemark)

Foto: AFP 1 Tor: Ricardo Quaresma (Portugal)

1 Tor: Juan Quintero (Kolumbien)

Foto: dpa 1 Tor: Ivan Rakitic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Ante Rebic (Kroatien)

1 Tor: Marco Reus (Deutschland)

Foto: dpa 1 Tor: Marcos Rojo (Argentinien)

Foto: AFP 1 Tor: Ferjani Sassi (Tunesien)

1 Tor: Raphael Varane (Frankreich)

Foto: AP 1 Tor: Wahbi Khazri (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Xherdan Shaqiri (Schweiz)

Foto: dpa 1 Tor: Gylfi Sigurdsson (Island)

Foto: Eduardo Verdugo/AP 1 Tor: Carlos Vela (Mexiko)

Foto: dpa 1 Tor: Moussa Wague (Senegal)

Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE 1 Tor: Granit Xhaka (Schweiz)

1 Tor: Steven Zuber (Schweiz)

Foto: AP 1 Tor: Paulinho (Brasilien)

Foto: AP 1 Tor: Blerim Dzemaili (Schweiz)

Foto: dpa 1 Tor: Ludwig Augustinsson (Schweden)

Foto: dpa 1 Tor: Fakhreddine Ben Youssef (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Younggwon Kim (Südkorea)

1 Eigentor: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

1 Eigentor: Thiago Cionek (Polen)

Foto: Czarek Sokolowski/AP 1 Eigentor: Oghenewkaro Etebo (Nigeria)

Foto: AP 1 Eigentor: Yassine Meriah (Tunesien)

Foto: dpa 1 Eigentor: Ahmed Fathy (l., Ägypten)

1 Eigentor: Denis Tscheryschew (Russland)

Foto: AP 1 Eigentor: Edson Alvares (Mexiko)

(Mit Material vom sid und dpa)