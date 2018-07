Moskau. Frankreich führt das WM-Finale gegen Kroatien zur Halbzeit 2:1 an. Allerdings profitierte die Equipe Tricolore von einem Eigentor sowie einem strittigen Strafstoß.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.07.2018

Im Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland führt Frankreich gegen Kroatien 2:1. Ausgerechnet durch ein Eigentor von Mario Mandzukic ist Frankreich vor rund 80.000 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion zunächst in Führung gegangen. Es war das erste Eigentor in einem WM-Endspiel überhaupt. Der ehemalige Bayernstürmer verlängerte einen Freistoß von Antoine Griezmann ins eigene Netz. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Kroatien den besseren Eindruck hinterlassen. Mit einem satten Linksschuss glich Ivan Perisic nach einer halben Stunde für den Underdog aus.

Kurz vor dem Wechsel traf Griezmann per Elfmeter zur erneuten Führung. Zuvor hatte Perisic den Ball gegen die Hand bekommen. Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien zeigte nach Video-Analyse auf den Strafpunkt - eine umstrittene Entscheidung. Nur wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff verpasste Domagoj Vida den Ausgleich.

Zuvor hatte Philipp Lahm den WM-Pokal ins Stadion gebracht. Bei der Eröffnugnsfeier trat unter anderem Superstar Will Smith hemeinsam mit Sängerin Era Istrefi aus dem Kosovo und Nicky Jam auf.