Moskau. Nach dem deutschen Last-minute-Sieg stürmten Uli Voigt und Georg Behlau auf die schwedische Bank zu und applaudierten provokant in Richtung der Skandinavier.

Von Guido Hain, 24.06.2018

Dieser Gang dürfte ihm nicht leicht gefallen sein. Aber Uli Voigt beschlich das Gefühl, er sei notwendig. Also ging der frühere Fernseh-Journalist aus Bonn, der beim DFB seit Jahren die Zusammenarbeit mit den TV-Medien koordiniert, in die Kabine. Nicht jedoch in die deutsche, es war die schwedische, in die er sich zu einer Entschuldigung wagte. Keine einfache Situation. Die Stimmung nach der Partie im Fischt-Stadion von Sotschi war übergekocht. Voigt und DFB-Büroleiter Georg Behlau waren nach dem deutschen Last-minute-Sieg auf die schwedische Bank zugestürmt und hatten hämisch, ja provokant in Richtung der Skandinavier applaudiert. Mehr allerdings nicht, wie Voigt dem General-Anzeiger/Rundschau gegenüber versicherte.

Das hatte die Schweden nach dem sehr unglücklichen 1:2 zusätzlich gereizt. Sie zeigten sich erbost ob der Gesten der beiden DFB-Mitarbeiter. „Das war Mangel an Respekt, ein ekelhaftes Verhalten“, schimpfte Leipzigs Mittelfeldspieler Emil Forsberg. Auch Trainer Janne Andersson hatte das Verhalten kritisiert. „Einige der Deutschen fingen an zu feiern, in dem sie in unsere Richtung liefen. Sie fingen an, Gesten zu machen, das hat mich sehr verärgert“, sagte er. Nach dem Schlusspfiff standen sich einige Schweden und Deutsche auf dem Platz Gesicht an Gesicht gegenüber, es gab Schubsereien. Und den unhöflichen Applaus von Voigt und Behlau.

Der Bonner selbst betonte, dass ihn nicht das Verhalten der Schweden während der 90 Minuten, die aufreizend und permanent auf Zeit gespielt hatten, animiert habe, derart zu reagieren. Es seien auch keine bösen Aktionen der Schweden gewesen. Er habe es im Gefühl des Sieges getan. „Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ich habe mein Hirn ausgeschaltet“, sagte er dieser Zeitung. „Das war eine bescheuerte Aktion.“ Also ging er kurz nach dem Schlusspfiff in die schwedische Kabine, um sich zu entschuldigen. Das Trainerteam, die Betreuer und auch die Spieler befanden sich im Raum. Voigt atmete auf, dass die wie gewünscht reagierten. „Sie haben meine Entschuldigung angenommen.“

Auch der DFB leistete Abbitte. „Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art“, schrieb der Weltmeister via Twitter. Die Nachricht endete mit dem schwedischen Wort „Ursäkta!“ (Verzeihung, Entschuldigung). Selbst das änderte aber nichts daran, dass die Fifa am Sonntagabend ein Disziplinarverfahren gegen Voigt und Behlau eröffnete.