Japaner und Senegalesen

Bonn. In der Gruppe H kam es zu überraschenden Spielergebnissen. Mehr noch überraschte das verantwortungsbewusste Auftreten einiger Fans der Mannschaften aus Japan und Senegal.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Beleidigende Fangesänge, volltrunkene Unterstützer und zugemüllte Stadionränge: Fußballfans benehmen sich nicht immer vorbildllich. Allerdings geht es auch anders: Die Fans der beiden Mannschaften aus Japan (Sieg gegen Kolumbien) und Senegal (Sieg gegen Polen) bewiesen das eindrucksvoll, nachdem ihre Teams zuvor bei ihren Spielen in der WM-Gruppe H überrascht hatten. Und zwar räumten die Anhänger nach dem Spiel auf den Stadionrängen auf und zeigten ganze Spitzenklasse.

Auch mit ihren stimmungsvollen Gesängen, aber vor allem durch ihr beherztes Aufräumen nach dem Spiel fielen die pflichtbewussten Fans auf. Eine beeindruckende Geste, wenn man bedenkt, welches Klientel sich sonst manchmal in Stadien aufhält.

Senegal⁠ fans cleaning their section before leaving the stadium after an historic victory.



Class act! pic.twitter.com/eLx9oxHVIB