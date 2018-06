WM kompakt

Moskau. Mit einem Kantersieg gegen Panama hat sich England für das WM-Achtelfinale qualifiziert. Am Donnerstag gegen Belgien geht es um den Gruppensieg. Nach dem späten deutschen Triumph gegen Schweden gibt es Ärger wegen des Jubels einiger Funktionäre.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.06.2018

Vier Jahre nach dem bitteren Vorrunden-Aus in Brasilien ist England dank eines historischen Torfestivals frühzeitig ins WM-Achtelfinale gestürmt. Gegen den überforderten Fußball-Zwerg Panama setzten sich die wie entfesselt spielenden Three Lions mühelos mit 6:1 (5:0) durch und feierten am Sonntag in Nischni Nowgorod den höchsten WM-Sieg ihrer Geschichte. Zum Abschluss der Vorrunde geht es für den Weltmeister von 1966 am Donnerstag gegen das ebenfalls für die K.o.-Runde qualifizierte und noch ungeschlagene Belgien um den ersten Platz in Gruppe G.

Bereits in der ersten Halbzeit sorgte England für klare Verhältnisse. Harry Kane verwandelte zwei Foulelfmeter (22. Minute/45.+1), ein weiterer Treffer (62.) macht den Angreifer von Tottenham Hotspur zum bisherigen Toptorjäger der Endrunde. Fünfmal war der 24-Jährige in zwei Spielen bereits erfolgreich. Zudem trafen John Stones (8./40.) und Jesse Lingard (36.) vor 43 319 Zuschauern für den Favoriten. Nie zuvor hatte England mehr als vier Tore in einem WM-Spiel erzielt.

Einen kurzen Moment des Jubels gab es aber auch bei Panama: Die Canaleros feierten das erste WM-Tor durch Felipe Baloy (78.). Durch den Sieg der Engländer sind auch die Belgier für das Achtelfinale qualifiziert, die am Samstag Tunesien mit 5:2 schlugen.

Ärger nach DFB-Sieg gegen Schweden

Mit einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen Schweden hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag im russischen Sotschi die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der WM gewahrt. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag der Gruppe F, Deutschland trifft am Mittwoch auf Südkorea, die Mexikaner treten gegen Schweden an.

Den Siegtreffer erzielte Toni Kroos mit einem Freistoß in der fünften Minuten der Nachspielzeit. Ola Toivonen hatte das 1:0 für Schweden (32.) im Anschluss an einen Ballverlust von Kroos erzielt, Marco Reus gelang der Ausgleich (48.). Jérôme Boateng sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (82.).

Nach dem Spiel gab es jedoch noch Ärger auf Seiten der Schweden. Der Grund: der provozierende Jubel zweier DFB-Funktionäre über den späten Siegtreffer. Sowohl der Verband als auch die Betroffenen entschuldigten sich.

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien und Panama setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.

Die WM-Torschützen Foto: dpa 5 Tore: Harry Kane (England)

Foto: AFP 4 Tore: Romelu Lukaku (Belgien)

Foto: ap 4 Tore: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Foto: dpa 3 Tore: Diego Costa (Spanien)

3 Tore: Denis Tscheryschew (Russland)

Foto: dpa 2 Tore: John Stones (England)

2 Tore: Philippe Coutinho (Brasilien)

Foto: dpa 2 Tore: Luka Modric (Kroatien)

Foto: Darko Vojinovic/AP 2 Tore: Ahmed Musa (Nigeria)

Foto: ap 2 Tore: Mile Jedinak (Australien)

Foto: Antonio Calanni/AP 2 Tore: Eden Hazard (Belgien)

2 Tore: Artem Dschjuba (Russland)

Foto: Matthias Schrader/AP 1 Tor: Jesse Lingard (England)

Foto: Frank Augstein/AP 1 Tor: Toni Kroos (Deutschland)

1 Tor: Marco Reus (Deutschland)

Foto: Federico Gambarini 1 Tor: Michy Batshuayi (Belgien)

Foto: dpa 1 Tor: Ivan Rakitic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Kylian Mbappe (Frankreich)

Foto: dpa 1 Tor: Ante Rebic (Kroatien)

Foto: dpa 1 Tor: Christian Eriksen (Dänemark)

Foto: dpa 1 Tor: Luis Suarez (Uruguay)

Foto: AFP 1 Tor: Dries Mertens (Belgien)

Foto: Chen Cheng/Xinhua 1 Tor: Aleksandar Mitrovic (Serbien)

Foto: AFP 1 Tor: Ferjani Sassi (Tunesien)

Foto: dpa 1 Tor: Xherdan Shaqiri (Schweiz)

Foto: dpa 1 Tor: Sergio Agüero (Argentinien)

Foto: dpa 1 Tor: Mohamed Salah (Ägypten)

Foto: dpa 1 Tor: Nacho Fernandez (Spanien)

Foto: Ricardo Mazalan 1 Tor: Alfred Finnbogason (Island)

1 Tor: Juri Gazinski (Russland)

1 Tor: Jose Gimenez (Uruguay)

1 Tor: Alexander Golowin (Russland)

Foto: AFP 1 Tor: Anders Granqvist (Schweden)

Foto: dpa 1 Tor: Antoine Griezmann (Frankreich)

1 Tor: Shinji Kagawa (Japan)

Foto: Mark Baker/AP 1 Tor: Aleksandar Kolarov (Serbien)

1 Tor: Grzegorz Krychowiak (Polen)

1 Tor: Hirving Lozano (Mexiko)

Foto: Federico Gambarini 1 Tor: Neymar (Brasilien)

1 Tor: M'Baye Niang (Senegal)

1 Tor: Yuya Osako (Japan)

Foto: dpa 1 Tor: Paul Pogba (Frankreich)

Foto: Martin Meissner/AP 1 Tor: Yussuf Poulsen (Dänemark)

1 Tor: Juan Quintero (Kolumbien)

Foto: Marius Becker/Archiv 1 Tor: Javier Hernandez "Chicharito" (Mexiko)

Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE 1 Tor: Granit Xhaka (Schweiz)

1 Tor: Steven Zuber (Schweiz)

Foto: Lee Jin-Man 1 Tor: Heung-Min Son (Südkorea)

Foto: Eduardo Verdugo/AP 1 Tor: Carlos Vela (Mexiko)

1 Eigentor: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

1 Eigentor: Thiago Cionek (Polen)

Foto: Czarek Sokolowski/AP 1 Eigentor: Oghenewkaro Etebo (Nigeria)

Foto: dpa 1 Eigentor: Ahmed Fathy (l., Ägypten)

(Mit Material vom sid und dpa)