WM kompakt

Bonn. England steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die Three Lions bezwangen Kolumbien am Dienstag mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Schweden besiegte die Schweiz indessen mit 1:0.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2018

England hat zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die Three Lions bezwangen am Dienstag im letzten WM-Achtelfinale Kolumbien mit 4:3 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen. Kapitän Harry Kane hatte den Weltmeister von 1966 in der 57. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Yerry Mina rettete die Kolumbianer mit seinem Kopfballtreffer (90.+3) in die Verlängerung. Für die Engländer war es im vierten Versuch der erste Sieg in einem WM-Elfmeterschießen. Gegner im Viertelfinale am Samstag in Samara sind die Schweden, die sich zuvor 1:0 (0:0) gegen die Schweiz durchgesetzt hatten.

Schweden steht im Viertelfinale

Dank eines starken Emil Forsbergs hat Schweden das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig erzielte den entschiedenden Treffer beim 1:0-Sieg über die Schweiz und rettete zudem einen Schuss von Schalkes Breel Embolo vor dem Tor. In der Nachspielzeit sah der Schweizer Verteidiger Michael Lang wegen einer Notbremse die Rote Karte. Im Viertelfinale am Samstag treffen die Schweden auf England. Für die Schweden ist es der erste Einzug in die Runde der letzten Acht seit der WM 1994 in den USA.

Und der Sieg der Schweden geht durchaus in Ordnung. Zwar war die Schweiz von Beginn an Spiel bestimmend, gegen die starke Defensive der Schweden fanden die Eidgenossen aber kein Mittel. Die Skandinavier setzten dagegen auf Konter und wirkten dabei viel zielstrebender. Der ehemalige Hamburger Marcus Berg zwang Yann Sommer im Schweizer Tor zu einer Glanzparade (28.), wenig später wäre der Gladbacher Schlussmann chancenlos gewesen - Albin Ekdal vom Hamburger SV brachte es aber irgendwie fertig, den Ball aus fünf Metern und unbedrängt über das Tor zu schießen (41.). In der 66. Minute nahm sich Forsberg ein Herz und zog ab. Der Ball wurde von Manuel Akanji von Borussia Dortmund unhaltbar abgefälscht.

Löw bleibt

Bundestrainer Joachim Löw hat Fußball-Deutschland sechs Tage warten lassen. Jetzt ist es amtlich: Löw wird seinen Vertrag beim DFB erfüllen und den Umbruch im deutschen Kader mit Blick auf die EM 2020 anstreben. Das gab der DFB am Nachmittag bekannt. "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der DFB weiterhin geschlossen in mich setzt", wurde Löw zitiert. Der 58-Jährige hatte fünf Mal in Folge das Halbfinale bei großen Turnieren erreicht und 2014 Deutschland zum WM-Titel geführt.

Nach Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea war die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde gescheitert. Der Last-Minute-Erfolg über Schweden hatte nicht zu der erhofften Initialzündung geführt. Über Löws Zukunft war in den vergangenen Tagen wild spekuliert worden.

"Maulwürfe" in der DFB-Elf?

Unterdessen erfahren Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff massive Kritik aus den eigenen Reihen. Aus "Spielerkreisen" sowie von zwei "erfahrenen Kennern der sportlichen und organisatorischen Verhältnisse" beim DFB-Team werden in der "FAZ" Stimmen laut, die das Bild des langjährigen Führungsduos erschüttern. Demnach sei die Mannschaft bei der WM in Russland wie zuletzt kolportiert tatsächlich in zwei Lager gespalten gewesen (Etablierte und Junge). Vor allem aber habe die Sorglosigkeit der Verantwortlichen Löw und Bierhoff zum Desaster Vorrunden-Aus geführt.

Die Zeitung listet unter Berufung auf die namentlich nicht genannten "Maulwürfe", die aktiv auf sie zugegangen seien, eine ganze Reihe von Fehlentscheidungen und Verfehlungen auf. Dass Löw Kapitän Manuel Neuer nach dessen Verletzung einen Sonderstatus einräumte, soll "für einige Spieler" ein Problem gewesen sein. Löw habe damit "dem Leistungsgedanken und der Leistungsgerechtigkeit geschadet".

Das Achtelfinale

30. Juni:

Frankreich - Argentinien: 4:3

Uruguay - Portugal: 1:2

01. Juli:

Russland - Spanien 4:3 i.E.

Kroatien - Dänemark 3:2 i.E.

02. Juli:

Brasilien - Mexiko 2:0

Belgien - Japan 3:2

03. Juli:

Schweden - Schweiz 1:0

Kolumbien - England (20 Uhr)

Das Viertelfinale

06. Juli:

Uruguay - Frankreich (16 Uhr)

Brasilien - Belgien (20 Uhr)

07. Juli:

Schweden - England (16 Uhr)

Russland - Kroatien (20 Uhr)

Diese Teams stehen im Viertelfinale Foto: David Vincent/AP Frankreichs Mannschaft bejubelt den Führungstreffer.

Foto: Ye Pingfan/xinhua Uruguays Spieler bejubeln den Treffer von Edison Cavani zur 1:0-Führung.

Foto: dpa Roman Sobnin (l) aus Russland und Ilja Kutepow aus Russland jubeln über den Sieg.

Foto: Gregorio Borgia/AP Das Team von Kroatien hat das WM-Viertelfinale erreicht.

Foto: xinhua Brasiliens Star Neymar und seine Mitspieler feiern den Sieg gegen Serbien.

Foto: dpa Vincent Kompany (M) und Torwart Thibaut Courtois aus Belgien bejubeln den Sieg.

Foto: Martin Meissner/AP Schwedens Spieler bejubeln das 1:0 gegen die Eidgenossen. Die Führung konnten die Skandinavier bis zum Abpfiff behaupten.

GA-Tippspiel

Im GA-Tippspiel gibt es weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Die GA-User duke31 und power39 führen die Tabelle mit je 101 Punkten an, gefolgt von tojutoju (99 Punkte), nous (98) und AAA_Plus (97), die alle mit je 90 Punkten auf dem dritten Platz stehen. Mehr zum GA-Tippspiel gibt es hier.

