Moskau. Nach der Auftaktniederlage steht die deutsche Auswahl bei der Fußball-WM mächtig unter Druck. Doch droht wirklich schon das vorzeitige Aus?

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2018

Katerstimmung nach der 0:1-Niederlage im Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Mexiko. Auch am Tag der Pleite sitzt der Stachel des unnötigen 0:1 bei den deutschen Kickern tief. Ideenlos, zu anfällig in der Defensive, einige Spieler wirkten lustlos - zahlreiche Ursachen wurden bereits unmittelbar nach dem Spiel diskutiert. Tatsächlich war das deutsche Team gerade auf den Außenseiten des Öfteren einfach überfordert und hatte Glück vor der Halbzeit nicht noch höher in Rückstand zu geraten.

Thomas Müller brachte es auf den Punkt. "Jetzt haben wir quasi nur noch K.o.-Spiele", sagte der Offensiv-Mann, dem das sonst obligatorische Dauergrinsen vergangen war. Doch die beiden kommenden Partien haben es in sich. Schweden warf in den Playoffs zur WM Italien raus und auch Südkorea ist mit einigen internationalen Topspielern gespickt. Auch die Statistik spricht nicht gerade für die deutsche Auswahl. Bei drei der vier letzten Weltmeisterschaften überstand der Titelverteidiger die Vorrunde nicht.

Doch kommt die Pleite wirklich so überraschend? Bereits vor der WM haben die GA-Leser abgestimmt, wie weit die deutsche Mannschaft kommen würde. Nahezu 20 Prozent stimmten für das Vorrunden-Aus. Möglicherweise mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich trauten gerade einmal 17 Prozent der DFB-Elf den fünften Stern zu. Ein Viertel der User glaubte an das Erreichen des Halbfinales.

Wie ist die Stimmung nach der Auftaktpleite?