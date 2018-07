Russland 2018

Die Equipe Tricolore wurde vor der WM als einer der Topfavoriten gehandelt. Diesem Ruf wurden Griezmann und Co. in der Vorrunde nicht gerecht. Gegen Argentinien kam der Vize-Europameister dann aber doch ins Rollen und hat seine Titelambitionen in einem packenden Spiel untermauert.

Prognose: Uruguay sollte für Frankreich in dieser Verfassung eine lösbare Aufgabe sein. Im Halbfinale wird es die Equipe Tricolore mit einem schwereren Brocken zu tun haben. Entweder mit Brasilien oder Belgien. Für Frankreich endet das Turnier dann.