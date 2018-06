WM kompakt

Bonn. Zur Halbzeit steht es in Kasan 0:0 zwischen der deutschen Nationalmannschaft und dem südkoreanischen Team. Jogi Löw setzte auf Mesut Özil und Sami Khedira in der Startaufstellung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2018

Die erste Halbzeit endete zwischen dem deutschen und dem südkoreanischen Team torlos. In Kasan schaffte es die Offensive um Marco Reus und Timo Werner bisher nicht für wirkliche Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen.

Die Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira kehrten im WM-Gruppenfinale gegen Südkorea (16.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky Deutschland) in die Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Thomas Müller saß in der ersten Halbzeit auf der Bank. Insgesamt veränderte Bundestrainer Joachim Löw sein Team im Gegensatz zum Last-Minute-Erfolg gegen Schweden (2:1) auf fünf Positionen.

Vor Torhüter Manuel Neuer bilden Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels und Jonas Hector die Viererkette. Abwehrchef Jerome Boateng ist nach seiner Gelb-Roten-Karte gesperrt.

Deutschland gegen Südkorea Foto: dpa Die Deutschen im Spiel gegen Südkorea

Khedira kehrte ins Mittelfeld an die Seite von Toni Kroos zurück, auch Özil ist nach einer Pause gegen Schweden wieder dabei. Außerdem gibt Leon Goretzka sein WM-Debüt. In der Offensive vertraut Löw den zuletzt starken Marco Reus und Timo Werner.

Aufstellung im Spiel Deutschland gegen Südkorea 1 Neuer - 18 Kimmich, 15 Süle, 5 Hummels, 3 Hector - 6 Khedira, 8 Kroos - 14 Goretzka, 10 Özil, 11 Reus - 9 Werner. Trainer: Löw

Starkregen und Hagel haben am Dienstagabend zu einer Verlegung des Abschlusstrainings der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das WM-Gruppenfinale gegen Südkorea geführt. Statt in der Kasan-Arena trainierte der Weltmeister im Elektron-Stadion, das im Zentrum der Stadt liegt. Gegner Südkorea konnte 90 Minuten zuvor ebenfalls nicht trainieren und verlegte die Einheit ins Zentralstadion. Als die Taeguk Warriors um ihren Star Heung Min Son den Rasen betreten wollten, tobte ein Unwetter über dem Stadion, in dem am Mittwoch gespielt wird.

Lionel Messi und Marcos Rojo haben Argentinien vor einem Debakel bei der WM in Russland bewahrt: Im "Endspiel" gegen die nigerianische Mannschaft von Gernot Rohr erzielte der Kapitän des Vizeweltmeisters beim 2:1 (1:0) den Führungstreffer (14.), in der 86. Minute schoss Rojo die bereits am Abgrund stehenden Gauchos nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Superadler ins Glück. Argentinien sprang in der Tabelle der Gruppe D vom letzten auf den zweiten Platz und trifft nun im Achtelfinale am Samstag in Kasan auf Frankreich.

Zwischendurch hatten Messi und Co. vor den Augen von Diego Maradona 35 Minuten lang vor dem Aus gestanden. Nach einem Foul von Javier Mascherano am bisherigen Mainzer Leon Balogun verwandelte Victor Moses den Elfmeter zum Ausgleich (51.).

Islands erstes WM-Abenteuer hat in der Gruppe D indes ein unglückliches Ende gefunden. Der Debütant unterlag im letzten Gruppenspiel einer B-Elf der Kroaten 1:2 (0:0) und verlor damit das Fernduell um den zweiten Gruppenplatz gegen Vize-Weltmeister Argentinien. Der Ex-Hamburger Milan Badelj (53.) und Ivan Perisic (90.) erzielten in Rostow am Don die Tore der Kroaten. Gylfi Sigurdsson (76.) hatte per Handelfmeter ausgeglichen - Islands erste WM endete mit nur einem Punkt und ohne Sieg.

Dänemark folgt Frankreich ins Achtelfinale

Frankreich zieht als Gruppensieger in das Achtelfinale der WM ein. Der Equipe Tricolore reichte ein mageres 0:0-Unentschieden gegen Dänemark zum ersten Rang in der Gruppe C. Auch die Nordeuropäer haben mit der ersten torlosen Begegnung dieser WM die Runde der letzten 16 erreicht. Mit dem Remis geht Frankreich dem Sieger der Gruppe D, Kroatien, vorerst aus dem Weg. Allerdings muss sich der Vize-Europameister steigern, soll auch das Viertelfinale erreicht werden. Gegen harmlose Dänen tat sich die Mannschaft um Antoine Griezmann überraschend schwer. Und das, obwohl Trainer Didier Deschamps vor dem Spiel versprochen hatte, auf Sieg zu spielen. Davon war allerdings nicht viel zu sehen. Torchancen blieben vor 78.000 Zuschauern im Luschniki-Stadion von Moskau Mangelware.

Für Australien endet das Turnier mit einer Niederlage. Die Socceroos unterlagen Peru 0:2. Dabei war das Team aus Down Under feldüberlegen. Australien machte das Spiel, ohne jedoch für ernsthafte Gefahr zu sorgen. Die erste nennenswerte Chance nutzte Peru dagegen zur Führung. Nach Vorarbeit des ehemaligen Bayernprofis Paolo Guerrero erzielte Andre Carrillo die Führung. Zwar hatte Australien auch in der Folgezeit mehr Spielanteile, gefährlich wurden aber nur die Angriffe der Südamerikaner. So erhöhte Guerrero nach dem Wechsel auf 2:0.

Das Achtelfinale

30. Juni:

Frankreich - Argentinien (16 Uhr)

Uruguay - Portugal (20 Uhr)

01. Juli:

Russland - Spanien (16 Uhr)

Kroatien - Dänemark (20 Uhr)

02. Juli:

Erster Gruppe E - Zweiter Gruppe F (16 Uhr)

Erster Gruppe G - Zweiter Gruppe H (20 Uhr)

03. Juli:

Erster Gruppe F - Zweiter Gruppe E (16 Uhr)

Erster Gruppe H - Zweiter Gruppe G (20 Uhr)

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: dpa Portugal (B): Als zweiter in der Gruppe B setzte sich Portugal durch.

Foto: dpa Spanien (B): Isco aus Spanien (2.v.l.) bejubelt mit seinen Teamkollegen den Treffer zum 1:1. Als erster Gruppensieger hat sich Spanien in der Gruppe B durchgesetzt.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Dänemark (C): Von einem Fußball-Fest konnte wahrlich keine Rede sein: Beim tristen und torlosen Sommerkick zwischen Frankreich und Dänemark gab es Pfiffe von den Rängen. Mit dem ersten 0:0 bei der Fußball-WM in Russland hat Frankreich auch Gegner Dänemark zum Weiterkommen verholfen.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.

Foto: Petr David Josek/AP Argentinien (D): Das war ganz knapp für Lionel Messi. Erst wenige Minuten vor Schluss gelingt Argentinien der notwendige Siegtreffer gegen Nigeria. Das WM-Aus ist vorerst abgewendet.

Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien und Panama setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

GA-Tippspiel

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen im GA-Tippspiel hat sich GA-User duke31 wieder nach vorne geschoben und führt die Tabelle nun mit 71 Punkten an, gefolgt von schenpe (69 Punkte) und Jessi 90 (68 Punkte). Mehr zum GA-Tippspiel gibt es hier.

(Mit Material vom sid und dpa)