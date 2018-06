WM kompakt

Moskau. Europameister Portugal hat Marokko mit 1:0 besiegt. Damit hat die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Für Marokko ist das Turnier beendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Cristiano Ronaldo hat Portugal zum ersten Sieg bei der Fußball-WM in Russland geführt. Der Weltfußballer erzielte bei seinem zweiten Turnierauftritt per Kopfball (4. Minute) bereits sein viertes Tor und hatte am Mittwoch im Moskauer Luschniki-Stadion entscheidenden Anteil am 1:0 (1:0) gegen Marokko.

Mit vier Punkten hat Europameister Portugal den Einzug in das Achtelfinale in Gruppe B nun selbst in der Hand. Dagegen scheidet Marokko nach der zweiten Niederlage als erste WM-Mannschaft nach der Vorrunde aus. Beim 3:3 zum Auftakt gegen Spanien hatte der 33 Jahre alte Superstar Ronaldo von Real Madrid bereits alle drei portugiesischen Treffer erzielt.

Bierhoff verteidigt Quartier in Watutinki

Teammanager Oliver Bierhoff hat nach der Ankunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Sotschi noch einmal betont, dass die Wahl des Stammquartiers in Watutinki die richtige Entscheidung sei. „Ich befasse mich nicht damit, wie es hätte sein können, wenn wir die ganze Zeit hier gewesen wären. Erstens hatten wir keinen Platz bei der FIFA, und zweitens bleibe ich weiter dabei, dass Moskau die richtige Wahl ist, gerade was logistische Dinge angeht“, sagte Bierhoff am Mittwoch in Sotschi.

Der Weltmeister wohnt bei der WM im nahe Moskau gelegenen Watutinki. Die Wahl des Quartiers war kontrovers diskutiert worden, vor allem Bundestrainer Joachim Löw galt lange als Befürworter von Sotschi. Dort logierte die DFB-Auswahl im Vorjahr während des erfolgreichen Confed-Cups. Gerade für diese Spieler sei es schön, wieder hier zu sein, sagte Bierhoff. „Wir haben hier wunderschöne Erlebnisse gehabt, wir haben einen großen Erfolg hier gehabt.“

(Mit Material vom sid und dpa)