Bereits der fünfte WM-Einsatz

Foto: P. Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press

12.07.2018 Moskau. Nach dem Eröffnungsspiel leitet der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana auch das Finale bei der Fußball-WM in Russland. Der 43-Jährige wurde vom Weltverband FIFA für das Duell von Frankreich und Kroatien am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau nominiert.

Pitana ist der zweite Argentinier nach Horacio Elizondo, der ein Endspiel bei der Weltmeisterschaft pfeifen darf. Elizondo leitete 2006 das Finale zwischen Italien und Frankreich.

Für Pitana ist es bereits der fünfte Einsatz beim Turnier in Russland, zuletzt kam er beim französischen Viertelfinalsieg gegen Uruguay zum Zug. Pitana ist für seine ausdrucksstarke Spielleitung bekannt, die er schon zum WM-Start beim 5:0-Sieg von Russland gegen Saudi-Arabien zeigte. Der Finaltraum von Björn Kuipers erfüllte sich durch die Ansetzung von Pitana nicht, der Niederländer wird als Vierter Offizieller beim Finale eingesetzt.

Für das Spiel um Platz drei zwischen England und Belgien am Samstag in St. Petersburg wurde Alireza Faghani als Referee berufen. Der Iraner überzeugte bei diesem Turnier bislang mit starken Leistungen.

Die deutschen Schiedsrichter Bastian Dankert und Felix Zwayer haben noch die Chance auf eine Berufung als Chef-Video-Assistenten für eine der beiden Partien. Der deutsche Referee Felix Brych war von der FIFA schon vor den Viertelfinals mit nur einem Auftritt nach Hause geschickt worden. Sein Assistent Mark Borsch ist noch als Video-Assistent für Abseitssituationen im Turnier. (dpa)