Florian Koch wurde am 26. März 1992 in Bonn geboren, er besuchte das Vinzenz-Palotti-Kolleg in Rheinbach und machte eine Ausbildung bei der Deutschen Telekom – parallel zum Start der Profilaufbahn unter dem nicht mit ihm verwandten Trainer Mike Koch. Der Flügelspieler trug zwölf Jahre das Baskets-Trikot ehe er vor der vergangenen Saison nach Ludwigsburg und im Sommer 2018 nach Würzburg wechselte.