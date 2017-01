13.01.2017 Bonn. Bonns Point Guard Josh Mayo wurde für den verletzten Julius Jenkins nachnominiert, der verletzungsbedingt für den Allstar Day der Basketball-Bundesliga absagen musste. Damit ist Mayo der zweite teilnehmende Baskets-Spieler neben Ryan Thompson.

Ganz kurzfristig flatterte die frohe Kunde in die Baskets-Geschäftsstelle auf dem Hardtberg: Es gibt einen zweiten Bonner Allstar. Josh Mayo wurde aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Julius Jenkins (Science City Jena) für das Team International nachnominiert.

Damit tritt er gemeinsam mit Ryan Thompson an, um die Scharte des vergangenen Jahres auszuwetzen, als zum ersten Mal überhaupt das nationale Team beim Bestentreffen der Liga die Oberhand behielt.

"Der Allstar Day ist ein großartiges Ereignis. Ich bin dankbar, nun aktiv daran teilnehmen zu können, und freue mich darauf, gemeinsam mit vielen tollen Spielern im Telekom Dome aufzulaufen", sagte der Bonner Spielmacher, der jetzt im Grunde von der Couch in die Gastgeberrolle in seinem zweiten Wohnzimmer "Telekom Dome" schlüpft.

Bei den Wahlen hatte kein Bonner Spieler genug Stimmen für einen Einsatz in den Startformationen (siehe Starting Five, rechts) gesammelt. Konstantin Klein war auf einem guten Wege, sich für das Heimspiel zu empfehlen, verletzte sich dann aber beim Auswärtssieg in Jena. Ryan Thompson musste zwischenzeitlich zwar auch für ein paar Spiele verletzt passen, doch er verpasste die Startformation nur knapp und landete auf dem siebten Platz bei den Internationalen. Grund genug für International-Trainer Raoul Korner (Bayreuth), den vielseitigen Scorer in sein Team zu berufen.

Thompson hätte übrigens für Mayo abgestimmt: "Wenn du einen spektakulären Spieler für so ein Event willst, dann musst du Josh Mayo nehmen. Das ist mir so richtig aufgegangen, als ich verletzt war und von der Seitenlinie aus zusehen musste."

Mayo drehte in der BBL im Grunde erst so richtig auf, nachdem das Voting bereits abgeschlossen war; insofern ist die Nachnominierung zu diesem Zeitpunkt vollkommen verdient.

In den internationalen Fünf haben sich die beiden Top-Teams der Liga durchgesetzt, zwei Bamberger spielen da mit zwei Ulmern zusammen. Das Quintett komplettiert Mr. Oldenburg Rickey Paulding, der am vergangenen Wochenende seinen 5000. BBL-Punkt erzielte. Ein bisschen erstaunlich: Es ist kein einziger Spieler des FC Bayern München im Team.

Die FCB-Basketballer sind dafür zu dritt und überproportional im nationalen Team vertreten. Maxi Kleber wurde in die Startformation gewählt, Danilo Barthel von Trainer Thorsten Leibenath (Ulm) nominiert, und Anton Gavel rückte so wie Mayo nach. Er vertritt Daniel Theis, der ebenso aus familiären Gründen absagte wie der Bayreuther und Ex-Bonner Steve Wachalski, der statt Allstar Vater wird. (Tanja Schneider)