Telekom Baskets Bonn vs. Mitteldeutscher BC

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn unterliegen dem Aufsteiger MBC nach einem zeitweise chaotischen Spiel mit 84:91.

Mit hängenden Köpfen marschierten die Telekom Baskets an ihren Fans vorb ei und klatschten die Fans ab. Es war eine Enttäuschung, die sie sich selbst zuzuschreiben hatten. Nach einer zeitweise kopflosen Leistung mussten sich die Bonner dem Aufsteiger MBC mit 84:91 (26:18, 23:25, 14:24, 21:24) geschlagen geben. Es war nach den Niederlagen bei Alba Berlin und Stelmet Zierlona Gora die dritte Pleite in Folge. Daran konnte auch der Karrierebestwert von 25 Punkten für Yorman Polas Bartolo nichts ändern.

Bonn konnte wieder auf die zuletzt angeschlagenen Josh Mayo und Konstantin Klein bauen und spielten zunächst strukturiert und wie sie es sich vorgenommen hatten: Sie zwängten dem MBC ihre Spiel auf. Doch von einem guten Bonner Start erholten sich die Gäste schnell und blieben lange auf Tuchfühlung. Zur Halbzeit führten die Baskets mit 49:43, doch das war alles andere als beruhigend, denn die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic machte sich ein ums andere Mal das Leben selbst schwer.

Telekom Baskets Bonn : Mitteldeutscher BC

Doch auch in die zweite Hälfte starteten die Baskets gut, leisteten sich aber nach guten Aktionen zu viele leichte Ballverluste statt die Fastbreaks mit Punkten abzuschließen und erlaubten dem MBC so weiter die Verfolgung. Und währen die Baskets nicht mehr als Durchschnitt boten, legte der Aufsteiger eine Schippe drauf und ging mit zwei Dreiern in Folge von Djordje Pantelic und Marcus Hatten erstmals in Führung (29.).

Julian Gamble musste sich auch in diesem Center-Duell geschlagen geben. Pantelic agierte nicht nur am Brett beinahe nach Belieben sondern begann irgendwann auch an der Dreierlinie das von den Baskets aufgebaute Selbstbewusstsein des Aufsteigers zu demonstrieren.

Auf der Gegenseite fielen die Dreier viel zu selten, und Pantelic erhöhte die Führung auf 12 Punkte (75:63, 33.). Den Baskets lief die Zeit weg. Julian Gamble, Josh Mayo per Dreier und Yorman Polas Bartolo verkürzten auf 70:75 (34.), doch der MBC blieb unbeeindruckt und konterte. Doch die Baskets gaben sich nicht auf. Zwei Minuten vor Schluss verkürzte Josh mayo aus der Distanz auf 77:85, im Gegenzug wieder zu leichte Punkte für die Gäste.

Der Bonner Kampfgeist war immer noch nicht besiegt. Als Julian Gamble einen vergebenen Freiwurf von Konstantin Klein noch in den Korb tippte und auf 84:87 verkürzte (39.), stand die lange zurückhaltende Halle - und Pantelic verwarf tatsächlich einen Dreier. Da war die Chance auf den Ausgleich, doch ausgerechnet die beiden besten Bonner in dieser Partie, Josh Mayo und Yorman Polas Bartolo, ließen sich den Ball klauen - und das Spiel war verloren.