Bonner Basketball-Bundesligist

BONN. Die Telekom Baskets Bonn haben einen neuen Trainer verpflichtet. Thomas Päch heißt der neue Headcoach. Der 37-Jährige kommt von Alba Berlin an den Rhein

Wolfgang Wiedlich ist kein Orakel, er ist ein Taktiker. Als er im GA-Interview sagte: „Es kann sehr schnell gehen oder noch etwas dauern. Da steckt man nicht drin“, hatte er die Unterschrift des neuen Trainers vermutlich schon unter dem Vertrag. Die Tinte war trocken. Thomas Päch heißt der neue Headcoach der Telekom Baskets Bonn. Er kommt von der Spree an den Rhein.

Derzeit ist Päch noch Co-Trainer bei Alba Berlin, denn für die Hauptstädter ist die Saison noch nicht zu Ende. Am Sonntag beginnt für sie die Playoff-Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen den Titelverteidiger FC Bayern München.Insofern ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass die Berliner den Abgang nun mitten in den Playoffs vermeldeten.

Habemus Trainer. Welcome in Bonn. Willkommen in Bonn. Vitajte na Bonn. Bienvenido a Bonn.

Das wird auf jeden Fall spannend. Heute kein Feiertag, und die Mediaabteilung hat vorgearbeitet, darum heute eine PM.#easyCreditBBL #BasketsOffseason — Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) 12. Juni 2019

Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge verkündet normalerweise kein aufnehmender Verein einen Wechsel. Der abgebende Verein macht den Weggang zuerst publik. Insofern mussten und wollten die Baskets da auf die Meldung von Alba warten. Und die hätte auch erst nach den Playoffs erfolgen können.

Nun haben die Telekom Baskets ihren Wunschtrainer. Der 37-jährige Deutsche war seit 2015 Co-Trainer bei Alba und sein Name tauchte immer wieder auf, wenn in der Liga über die Neubesetzung eines Trainerpostens spekuliert wurde. Päch hat einen Zwei-Jahresvertrag unterschrieben mit gegenseitiger Option auf ein drittes Jahr. „Wir sind froh, dass es geklappt hat“, sagt Wiedlich. Der Baskets-Präsident betont, dass „wir uns in unserem Entscheidungsgremium einig gewesen sind, dass wir einen Neustart und einem jungen Trainer eine Chance geben wollen, der neue Impulse bringen und auch neue Wege gehen darf“.

Der in San Salvador geborene und in den USA und Thailand aufgewachsene Päch war von 2010 bis 2015 Co-Trainer des heutigen Bundestrainers Henrik Rödl beim Bundesligisten TBB Trier, bevor er in den Trainerstab von Alba Berlin wechselte. „Ich freue mich riesig über die Möglichkeit und vor allem das Vertrauen, bei den Telekom Baskets als Cheftrainer zu starten“, sagt Päch. „ Bonn ist ein hervorragender Basketball-Standort mit einer der besten Hallen Deutschlands und tollen Trainingsbedingungen. Die Atmosphäre rund um den Club habe ich immer als besonders und vor allem sehr familiär wahrgenommen, mit unglaublichen Fans im Rücken. Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Arbeit und die Aufgaben! Einen Dank möchte ich auch an ALBA Berlin richten, dass ich trotz meines laufenden Vertrags diese außerordentliche Gelegenheit wahrnehmen kann.“

Auch Chris O’Shea bleibt an Bord. Der ehemalige Co-Trainer hatte die Mannschaft im Januar von Predrag Krunic übernommen und das strauchelnde Team noch in die Playoffs geführt. Er übernimmt jetzt wieder als Assistent von Päch. „Die Entscheidung in Bonn zu bleiben war für mich sehr einfach“, sagt O’Shea. „Der Verein, die Mitarbeiter und die Fans liegen mir am Herzen. Man spürt die Emotionen und Lust auf mehr und das passt zu mir. Die letzten vier Jahre habe ich in unserer gemeinsamen Funktion als BBL-Assistenztrainer eine sehr gute Beziehung mit Thomas aufgebaut und ich weiß, dass wir zusammen erfolgreich arbeiten werden. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison.“