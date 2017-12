Nach Führung im dritten Viertel

Bonn. Zu viele Bonner Ballverluste und schwache Trefferquote führen zur 65:83-Niederlage der Bonner Telekom Baskets gegen Brose Bamberg.

Ohne Punkte kehren die Telekom Baskets Bonn von ihrem schwierigen Trip nach Bayern zurück. Nachdem sie am Freitag mit 50:78 in München beim Spitzenreiter FC Bayern verloren hatten, mussten sie sich auch beim amtierenden Meister Brose Bamberg deutlich geschlagen geben (65:83). Gegen in dieser Partie nicht unverwundbare Bamberger verkleinerten die Baskets ihre Chancen durch zu viele Ballverluste und eine überschaubare Trefferquote selbst. Allerdings präsentierte sich die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunic besser als noch in der bayrischen Landeshauptstadt. Nach der ersten Baskets-Führung im dritten Viertel (37:36, 26.) zogen die Hausherren dann aber die Zügel an und den Baskets davon. Beste Bonner Werfer waren Josh Mayo mit 14 Punkten und Malcolm Hill (12). Am Mittwoch geht es für die Baskets in der Champions League weiter mit der Partie beim italienischen Vertreter Sidigas Avellino (20.30 Uhr).