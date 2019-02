81:93-Niederlage

Bonn. Die Telekom Baskets haben in der Basketball-Bundesliga die Überraschung nicht geschafft. Die Bonner verloren gegen den offensivstarken Favoriten Alba Berlin mit 81:93.

Von Bernd Joisten, 10.02.2019

Eine feurige Aufholjagd wurde nicht belohnt: Im mit 6.000 Zuschauern restlos ausverkauften Telekom Dome lieferten sich am Sonntagabend die Telekom Baskets Bonn ein heißes Duell mit Alba Berlin. Doch die lautstarken Anfeuerungsrufe der Bonner Fans halfen beim 75ten Aufeinandertreffen beider Teams nicht. Denn am Ende entschied Favorit Berlin das Duell des 20ten Spieltages in der Basketball-Bundesliga für sich. Die Bonner Mannschaft von Trainer Chris O’Shea unterlag mit 81:93 (18:30, 23:21, 19:14, 21:28) und muss nun in den kommenden Wochen mit aller Macht versuchen, Punkte einzuheimsen, um weiterhin im Kampf um die begehrten Play-off-Plätze dabei zu sein. Bereits am Donnerstagabend gastieren die Baskets beim Überraschungsteam der Liga, Rasta Vechta.

„Alba ist großartig gestartet und hat uns 15 Minuten vor große Probleme gestellt. Ich bin stolz darauf, dass meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit alles versucht hat, das Spiel rumzureißen. Die Berliner haben viel Qualität und haben dies auch gezeigt. Unser Team muss die gute Abwehrarbeit aus Hälfte zwei in den kommenden Wochen konservieren, damit wir Punkte sammeln“, resümierte O’Shea.

Telekom Baskets - Alba Berlin 81:93 Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Die Berliner hatten einen Start nach Maß und mit Niels Giffey einen treffsicheren Distanzschützen, der den Bonnern ruckzuck drei Dreier einschenkte. Schnell führte Alba mit 13:6 (4. Minute). Der Nationalspieler war aber nicht der einzige Berliner, der unterstrich, warum Alba derzeit die offensivstärkste Mannschaft der Liga ist. Immer wieder tankte sich der sprunggewaltige US-Amerikaner Luke Sikma am Korb durch. Zudem setzte Martin Hermannsson seine Mitspieler gut in Szene. Auf der Gegenseite brandete großer Jubel auf, als Nate Linhart bei seinem Heimspieldebüt in der siebten Minute mit seiner ersten Aktion per Dreier auf 13:17 verkürzte.

Berliner enteilen schnell

Die Gäste enteilten aber viel zu schnell. Nicht nur, dass die Berliner im ersten Viertel sechs erfolgreiche Dreier bei neun Versuchen versenkten. Am Korb hatten Baskets-Center Martin Breunig und seine Kollegen einen schweren Stand gegen die Berliner Centerriege. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Albatrosse nach dem ersten Viertel bereits mit 30:18 führten. Die Baskets kämpften aber um jeden Zentimeter. Martin Breunig leistete sich sehenswerte Reboundduelle gegen seinen Ex-Team-Kollegen Johannes Thiemann, mit dem er in der Saison 16/17 bei den MHP Riesen Ludwigsburg aktiv war.

Auch wenn die Bonner vorne in zweiten Viertel einen schweren Stand hatten und nicht immer die beste Option herausspielen konnten, wollten sie mit aller Macht das Ruder herumreißen. Exemplarisch war eine Szene von Kämpferherz Anthony DiLeo, der vorne einen Airball produzierte, zurücksprintete und mit einem spektakulären Block den Berliner Fastbreak vereitelte. Die Fans pushten ihr Team nach vorne. Als der überragende Josh Mayo mit seinen Punkten 14 und 15 auf 40:47 verkürzte (18.), war die Hoffnung auf eine Spielwende im Telekom Dome groß.

Zehn-Punkte-Hypothek zur Hälfte

Mit einer Zehn-Punkte-Hypothek (41:51) starteten die Bonner ins dritte Viertel. Dort wurde es direkt laut auf den Rängen, als Bojan Subotic angeblich Luke Sikma bei einem Reboundduell am Berliner Korb gefoult habe. Der unglückliche Schiedsrichterpfiff wurde mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert. Da in der Folgezeit die Referees einige seltsame Offensivfouls gegen die Baskets verhängten, platzte selbst Baskets-Coach Chris O’Shea die Hutschnur, als er sich wütend über diese Pfiffe beschwerte. Mit viel Wut im Bauch bliesen die Bonner zur Aufholjagd und kauften den Berlinern in dieser Phase den Schneid ab.

Als Stefan Bircevic per Dreier zum 58:60 traf (28.) war Bonn „on fire“. Alba blieb aber abgezockt und hatte Glück, dass in der Folgezeit bei einigen Aktionen das Spielgerät sich dafür entschied, aus dem Berliner Korb wieder herauszuspringen. Selbst die insgesamt 29 Punkte von Josh Mayo – ein neuer BBL-Karrierebestwert für ihn – halfen nicht. Vier Minuten vor Ende waren es wieder sieben Punkte Rückstand (70:77) für die Bonner. Und die stark besetzte Berliner Truppe hatte in der Crunchtime genug Qualität, um das Spiel für sich zu entscheiden. „Es war ein schweres Spiel für uns. Wir hatten einen glnzenden Start, aber Bonn hat sich nicht aufgegeben. Meine Mannschaft hat dann aber Charakter gezeigt“, resümierte Berlins Trainer Alejandro Garcia Reneses.

Statistik

Telekom Baskets: Nate Linhart 6/1 Dreier, Jarelle Reischel 2, Olivier Hanlan 5/1, Bojan Subotic 5/1 (6 Rebounds), Stefan Bircevic 3/1, TJ DiLeo 9/1 Martin Breunig 10, Yorman Polas Bartolo 9/1, Josh Mayo 29/6 von 6 Dreiern, James Webb III 3.



Alba Berlin: Siva 12, Giffey 13/3, Mattisseck, Schneider, Hermannsson 16/4, Ogbe 3, Giedraitis 11/3, Thiemann 11, Clifford 2, Nnoko 2, Sikma 23/2

Trefferquote (Zweier): Berlin 59% (20/34), Bonn 54% (15/28); Dreierquote: Berlin: 54% (13/24), Bonn 43% (12/28); Freiwurfquote: Berlin 82% (14/17), Bonn 71% (15/21); Rebounds: Berlin 32, Bonn 23. Assists: Berlin 25, Bonn 16 (Bester: Mayo 6 ); Ballgewinne: Berlin 8, Bonn 7; Ballverluste: Berlin 18, Bonn 17. Zuschauer: 6.000.