Ausfall nicht zu kompensieren

Bonn. Das Fehlen des verletzten Centers Charles Jackson ist nicht zu kompensieren. Die Telekom Baskets Bonn mussten sich bei ratiopharm Ulm mit 85:96 geschlagen geben.

Am letzten Spieltag vor der Länderspielpause konnten die Telekom Baskets Bonn das Fehlen ihres verletzten Centers Charles Jackson nicht kompensieren und mussten sich bei ratiopharm Ulm mit 85:96 (25:22, 17:31, 18:21, 25:22) geschlagen geben. Nach einem ersten Viertel auf Augenhöhe hatten sich die Ulmer auf Bonn und seine Probleme am Brett eingestellt und nutzten diese recht konsequent aus. Die Baskets gaben sich zwar nie auf, waren aber deutlich zu schwach im Rebound und passten auch nicht gut genug auf den Ball auf. Zudem fehlte Jackson bei den sonst so gefährlichen Bonner Schnellangriffen, sodass Ulm einen im zweiten Viertel herausgespielten zweistelligen Vorsprung zu seinem ersten Heimsieg ins Ziel spielte.

„Unser Defense war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Wir haben nicht gut genug gereboundet und 96 Punkte kassiert. Das ist zuviel“, sagte Josh Mayo nach der Partie. Der beste Rebounder fehlte den Baskets. Das ließ sich im ersten Viertel noch einigermaßen kaschieren, dann hatten sich die Hausherren auf die Bonner und ihre große Schwäche eingestellt.

Schon in der zweiten Minute nahm Krunic seine erste Auszeit, um seine umgebaute Starting Five noch einmal präziser einzustellen. Die Baskets kamen dann gut ins Spiel, allerdings zeigte sich früh, dass auch die eher kleinliche Marschroute der Unparteiischen zu einem Bonner Problem werden könnte. Josh Mayo der Bonner Dreh- und Angelpunkt kassierte früh sein erstes Foul, Baskets-Chefverteidiger Yorman Polas Bartolo gar in der sechsten Minute schon sein drittes.

Bonner Brett nicht besonders gut bewacht

Damit war dem Ex-Bonner Ryan Thompson auf der Gegenseite Tür und Tor geöffnet, er zog zum Korb, wann immer hin wollte und Martin Breunig, der Jackson auf der Center-Position vertrat, tat sich mit seinen defensiven Aufgaben gegen sein Neuseeländisches Gegenüber Isaac Fotu ebenfalls schwer. Am offensiven Ende allerdings konnte man Breunig keinen Vorwurf machen.

Nach dem ersten Viertel auf Augenhöhe gingen die Baskets mit einer 25:22-Führung, die der genesene Bojan Subotic in der ersten Partie nach seiner Schulterverletzung markierte, in den zweiten Durchgang. Jetzt aber hatten die Ulmer die Bonner Probleme ohne Jackson ausgelesen und vermochten sie zu nutzen. Während zunächst vor allem Shane Gibson noch aus der Distanz dagegenhielt und in der 14. Minute zur 35:32-Führng traf, leisteten sich die Bonner in der folgenden Phase einige kleine Fehler, die in der Offensive konsequente Ulmer zu einer zweistelligen Führung zur Pause nutzten (53:42).

Nach der Pause das gleiche Bild: Fotu machte, was er wollte und die Ulmer Führung wuchs. Ab der 24. Minute hielt dann Mayo aus der Distanz dagegen, mit zwei Dreiern hintereinander presste er den Rückstand wieder unter die Zehn-Punkte-Marke (53:62, 26.). Ulm-Coach Thorsten Leibenath nahm eine Auszeit, um den ersten Heimsieg nicht noch einmal aus der Hand zu geben. Denn trotz aller Probleme am defensiven Brett waren die Bonner immer irgendwie im Spiel. Die Auszeit wirkte, die Ulmer griffen konsequent das nicht besonders gut bewachte Bonner Brett in Angriff und ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen.

Weiter geht es für die Baskets am 9. Dezember mit der Bundesligapartie gegen Oldenburg. Bis dahin soll ein Ersatz für Jackson gefunden werden, der mit einer komplizierten Bänderverletzung im Fuß für Monate ausfällt. Wie schwierig es wird, ihn zu ersetzen, hat die Partie in Ulm deutlich aufgezeigt.

Bonn: Gibson: 11 Punkte/3 Dreier, Reischel, Subotic 11/1, James 10/2 (6 Rebounds), DiLeo 5/1 (6 Assists), Breunig 16, Polas Bartolo, Mayo 19/4, Webb III 13/3 (6 Rebounds), Jasinski.