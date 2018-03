Bonner verpassen Sprung auf Platz vier

Bonn. Die Bonner Telekom Baskets unterliegen Frankfurt nach einem Einbruch im dritten Viertel mit 75:79. Damit verpassen sie den Sprung auf Platz vier in den Playoffs.

Platz vier lag für die Telekom Baskets auf dem Silbertablett, aber die Bonner haben den Sprung auf einen der Ränge, die das Heimrecht für die Playoffs mit sich bringen, verpasst. Am Samstag hatte Oldenburg den Baskets die Steilvorlage mit einem Sieg gegen Bayreuth gegeben, aber die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunic musste sich den Fraport Skyliners nach einem Einbruch im dritten Viertel mit 75:79 (24:11, 16:16, 14:29, 21:23) geschlagen geben.

Dabei war die erste Hälfte der Partie klar an die Baskets gegangen. MIt gewaltiger Intensität überrollten sie die Gäste geradezu und ließen Viertel übergreifend acht Minuten lang keinen Punkt zu. Am Ende eines 18:0-Laufs führte Bonn mit 28:16 (12.). Bei 40:25 wurden die Seiten gewechselt. Und mit ihnen die Intensität in der Verteidigung und die Trefferquoten.

Was zuvor Bonn gelungen war, funktionierte jetzt bei den Frankfurtern, die angeführt von Phil Scrubb in der 26. Minute erstmals wieder an den Baskets vorbeizogen.auf . Die Bonner bissen sich wieder in die Partie, aber die Frankfurter, die selbst im Kampf um die Playoffplätze wichtige Punkte am Ende der Partie sahen, ließen nicht mehr locker und verteidigten ihren wenn auch knappen Vorsprung über die Zeit.