Trainer beurlaubt

Es hatte sich bereits im Laufe der Woche abgezeichnet, jetzt haben die Telekom Baskets Bonn die Reißleine gezogen: Nach den zuletzt desaströsen Auftritten hat der Basketball-Bundesligist Trainer Predrag Krunic beurlaubt. Zudem wurde der Vertrag mit Guard Ra’Shad James im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Die Mannschaft wurde am Donnerstagvormittag informiert. Wer Krunics Nachfolge antritt und ob der Verein für James einen Spieler nachverpflichtet steht noch nicht fest. Interimsweise wird Co-Trainer Chris O’Shea die Mannschaft betreuen. Der 37-Jährige US-Amerikaner, seit 2015 auf dem Hardtberg, wird sie auf das Pokalhalbfinale bei Brose Bamberg vorbereiten und dort am Sonntag (18 Uhr) als hauptverantwortlicher Coach an der Seitenlinie stehen.

Sport-Manager Michael Wichterich: „Wir gehen diesen Schritt, um etwas zu gewinnen. Aber wir verlieren mit Predrag auch einen Menschen und Trainer, der für zwei erfolgreiche Bonner Jahre steht und sich dabei wie kaum ein anderer mit den Telekom Baskets identifiziert hat. Unsere Spieler sind jetzt in der Pflicht, dieselbe Energie und Leidenschaft aufs Parkett zu bringen, die ihn auszeichneten.“

Krunic hatte die Baskets zu Beginn der Spielzeit 2016/17 kurzfristig übernommen, als Silvano Poropat aus gesundheitlichen Gründen wenige Tage vor Saisonbeginn ausfiel. Für den Bosnier war es das zweite Engagement als Cheftrainer auf dem Hardtberg. Von 2001 bis 2005 war er der Nachfolger von Bruno Soce, in dessen Amtszeit er selbst als junger Co-Trainer in Bonn begonnen hatte.

