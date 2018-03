Basketball

BONN. Wochen der Wiedergutmachung, Teil 3: Telekom Baskets Bonn wollen auch beim Mitteldeutschen BC erfolgreich Revanche für die Hinspielniederlage nehmen.

Malcolm Hill hat nicht gebacken. Unter der Woche brachte er für den 100. Punkt, den er beim 102:80-Sieg gegen Science City Jena erzielt hatte, lieber eine Kiste Bier mit zum Telekom Dome. „Elektrolyte für die Heimfahrt nach dem MBC-Spiel“, schrieben die Baskets auf ihren Social-Media-Kanälen. Fehlt nur noch die richtige Stimmung für die Elektrolyte. Und in diese Stimmung will die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunic ein weiteres Mal kommen – angestachelt von einem Hauch von Revanchegelüsten.

Der Terminkalender serviert den Baskets die „Sünden der Vergangenheit“ hintereinander weg: Bremerhaven, Jena, MBC (Sonntag, 15 Uhr). Gegen alle drei hatten sich die Bonner in den Hinspielen überraschende Niederlagen eingefangen. Die Wiedergutmachung gegen Bremerhaven und Jena gelang souverän. Nun heißt es, in Weißenfels das 84:91 aus dem Hinspiel Ende Oktober im Telekom Dome vergessen zu machen.

Baskets in Dauerschleife englischer Wochen

Seinerzeit steckten die Baskets in einer Dauerschleife aus englischen Wochen. Nach dem Aus im europäischen Wettbewerb sind die Trainingswochen wieder länger – und das scheint den Männern in Magenta und ihrem Punktekonto gut zu bekommen. Nicht ganz unwichtig in einer Liga, in der zwischen dem Tabellenvierten und dem Zehnten nicht viele Punkte liegen. Bonn auf Platz fünf ist Medi Bayreuth und dem Heimrecht in den Playoffs dicht auf den Fersen, schleppt aber das Manko des verlorenen direkten Vergleichs gegen die Franken mit sich. Das bedeutet: Wollen die Bonner, dass das Heimrecht noch die Seiten wechselt, müssten sie ein Spiel mehr gewinnen als Bayreuth.

Wer sich also nach oben orientiert, muss Spiele wie das in Sachsen-Anhalt gewinnen. Und doch ist es kein Selbstläufer. „Der MBC ist extrem offensivstark“, gibt Krunic zu bedenken und untermauert seine These: „Die Mannschaft hat gerade erst gegen München 91 Punkte erzielt – genauso wie im Hinspiel gegen uns.“ In München reichte es allerdings nicht zum Sieg (91:111).

Der Weg zum Erfolg führt nur über die Verteidigung. „Wir wollen und müssen ihre Möglichkeiten limitieren“, sagt Krunic, der an alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Auch beim MBC beerbte er im Frühjahr 2016 übrigens wie in Bonn Silvano Poropat. „Dafür ist eine starke, aggressive und nicht zuletzt schlaue Defense nötig.“ Schöner Nebeneffekt: „Die hilft uns immer, unseren Rhythmus zu finden.“ Und wenn die Baskets mit frischen Beinen antreten und dann ihren Rhythmus gefunden haben, ist es schwer, sich ihrer Angriffslust zu erwehren. Die offensiven Bonner Möglichkeiten sind vielfältig. Haben alle Spieler einen zumindest normalen bis guten Tag, hat der Gegner in der Verteidigung alle Hände voll zu tun. Beleg für den gut herausgespielten Bonner Ertrag: Die Baskets haben in der laufenden Bundesliga-Saison schon 240 Dreier getroffen, auf Platz zwei folgt Alba Berlin (223 Dreier).

Erfolg gegen Jena begeisterte die Fans

Gegen Jena sahen die begeisterten Fans dann auch mal wieder einen 100. Punkt im Telekom Dome. Hill traf zum 102:80. Er ist ein Rookie, ein Neuling im Profigeschäft, er muss noch lernen. Dass Basketballer für das dreistellige Ausnutzen der Anzeigetafel hierzulande einen ausgeben müssen, war seine Lektion dieses Spiels.

„Malcolm hat sich an den europäischen Basketball gewöhnt und Erfahrung gesammelt“, sagt sein Trainer, „er arbeitet sehr hart.“ Es ist ein Krunic-Lob. Die fallen gerne mal ein bisschen spartanisch aus – auch für einen Hochbegabten, der ohne Basketball manchmal ein bisschen hilflos aussieht und mit Basketball manchen Gegenspieler hilflos aussehen lässt.